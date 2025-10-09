România a învins Moldova cu 2-1, într-un meci amical. Urmează partida oficială cu Austria, în direct la Antena 1

România a învins Moldova cu 2-1, într-un meci amical. Louis Munteanu şi Ianis Hagi au adus victoria tricolorilor. Foto: Agerpres

Naţionala României a învins selecţionata Moldovei cu scorul de 2-1, joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci amical. Louis Munteanu, aflat a primul reuşită la naţională, și Ianis Hagi au marcat golurile tricolorilor. Portarul Ionuţ Radu şi-a înscris în proprie poartă. Pe tricolori îi așteaptă un meci mult mai dificil, duminică, 12 octombrie, contra Austriei, în preliminariile CM 2026, tot pe Arena Naţională. Duelul va începe la ora 21.45 şi va fi transmis în direct la Antena 1 şi pe Antena Play.

Selecționerul Mircea Lucescu a trimis o formulă experimentală pe teren:

România: I. Radu – 4. Manea, 3. M. Popescu, 24. Eissat, 15. Opruț – 23. Dragomir, 14. Screciu, 10. Ianis Hagi – 21. Moruțan, 17. L. Munteanu, 26. Baiaram.

Rezerve: 12. Târnovanu, 16. Sava – 2. Ciubotaru, 5. Ghiță, 6. M. Marin, 7. Dobre, 8. Chipciu, 9. Bîrligea, 11. Miculescu, 13. Mihăilă, 18. R. Marin, 19. F. Tănase, 20. Man, 22. Cîrjan, 25. Racovițan.

Echipa Moldovei a arătat astfel:

Moldova: Avram - Forov, Baboglo, Cărciun, Dumbrăvanu, Reabciuk - Rață - Peciun, Postolachi, Bors - Damașcan.

Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Ghheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari.

Duminică, jucăm cu Austria

Dacă partida cu Moldova a fost una amicală, pe tricolori îi așteaptă un meci mult mai dificil, duminică, 12 octombrie, contra Austriei, în preliminariile CM 2026, tot pe Arena Naţională. Duelul va începe la ora 21.45 şi va fi transmis în direct la Antena 1 şi pe Antena Play.

”Jucătorii care vor fi cu Austria trebuie lăsați deoparte pentru a fi proaspeți. Îmi doresc enorm să o batem pe Austria. Mă încurcă foarte tare amicalul”, a declarat Mircea Lucescu înaintea jocului cu Moldova.

Federaţia se așteaptă la o asistență de 40.000 de fani la partida cu Austria.

"Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON) vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete”, conform FRF.