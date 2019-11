ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Ultima șansă pentru tricolorii lui Contra

ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE Naţionala de fotbal a României va întâlni echipa Suediei, vineri seara (ora 21:45), pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa F a preliminariilor, într-un meci capital pentru calificarea la EURO 2020.



ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE Tricolorii au doar varianta victoriei, dar nu la orice scor, după ce în tur scandinavii au câştigat cu 2-1. România poate să învingă cu 1-0 sau la mai mult de un gol şi apoi să obţină şi un punct în Spania, luni, pentru a nu mai depinde de alţi factori.



România a primit o nouă şansă la calificare joi seara, când Cehia a învins Kosovo cu 2-1 şi s-a calificat la EURO 2020, astfel că tricolorii se pot califica şi prin intermediul barajului Ligii Naţiunilor, în primăvară, dacă vor rata calificarea directă din preliminariile continentale.



ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE Selecţionerul echipei României, Cosmin Contra, a arătat că este conştient de valoarea echipei Suediei, sfertfinalistă la Cupa Mondială de anul trecut: ''Suedia este o echipă puternică din toate punctele de vedere, care are un bloc de jucători de bază de aproape şase ani de zile, este o echipă foarte sudată în toate compartimentele. Este o echipă tip care se revede în ultimii patru-cinci ani, au jucători cu mare experienţă, care ne pot pune în dificultate, dar ce e mai important este calitatea Suediei, care este o echipă solidă din toate punctele de vedere''.



''Noi trebuie să câştigăm, nu aveam această posibilitatea de a face egal, pentru că am ieşi din cărţile calificării, trebuie neapărat să câştigăm. Vor fi faze de joc în care vom ataca şi altele în care datorită forţei ofensive a Suediei să jucăm şi în apărare, trebuie să jucăm foarte bine şi în apărare. Vom încerca să dăm gol şi goluri, acesta este singurul mesaj pe care îl voi transmite jucătorilor'', a mai spus Contra.



ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE ''Cred că ar trebui să începem foarte tare, cu un presing avansat şi să nu-i lăsăm să joace. Dacă renunţi la câţiva metri de teren şi te retragi, iar ei încep să joace şi îşi câştigă încrederea, va fi dificil după'', a spus, la rândul său, mijlocaşul Nicolae Stanciu.



Selecţionerul suedez, Janne Andersson, a subliniat că nu există favorită în meciul de vineri, iar soarta echipei sale depinde doar de jocul făcut de jucătorii săi: "Nu cred că mai putem vorbi de favoriţi în fotbalul de astăzi, totul depinde de noi, ne concentrăm pentru această partidă, depindem de jocul nostru, ne-am pregătit foarte bine pentru meci şi vom vedea la finalul partidei care este echipa mai bună şi nu echipă care a fost favorită. Cu siguranţă mi-aş dori să jucăm pe acest stadion la EURO 2020, este un stadion frumos".



ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE Partida se va disputa cu casa închisă, toate cele 50.000 de bilete fiind vândute, după cum a anunţat FRF.



În meciurile directe dintre cele două echipe, România are 3 victorii, Suedia 5, iar 3 partide s-au terminat la egalitate. Ultimul succes al tricolorilor în faţa Suediei datează din martie 2018, când România câştiga un meci amical disputat la Craiova cu 1-0, prin golul lui Dorin Rotariu.



ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE Meciul va fi arbitrat de italianul Daniele Orsato, arbitri asistenţi vor fi Lorenzo Manganelli şi Fabiano Preti, iar al patrulea oficial a fost delegat Michael Fabbri. Delegat UEFA va fi cehul Rudolf Repka, iar observator UEFA pentru arbitri a fost nominalizat slovacul Marian Ruzbarsky.



Selecţionerul Cosmin Contra contează pe 24 de jucători:

Portari: Ciprian Tătăruşanu (Lyon) Florin Niţă (Sparta Praga), Silviu Lung jr (Kayserispor);

Fundaşi: Vasile Mogoş (Cremonese), Romario Benzar (Lecce), Adrian Rus (MOL Fehervar), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Iulian Cristea (FCSB), Andrei Burcă (CFR Cluj) Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Alin Toşca (Gazişehir Gaziantep);

Mijlocaşi: Ciprian Deac (CFR Cluj), Ianis Hagi (Genk), Răzvan Marin (Ajax Amsterdam), Tudor Băluţă (Brighton), Dan Nistor (Dinamo), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Alexandru Mitriţă (New York City FC), Florinel Coman (FCSB), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Constantin Budescu (Astra Giurgiu);

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogoreţ Razgrad), George Puşcaş (Reading), Denis Alibec (Astra Giurgiu).



Janne Andersson a convocat 25 de jucători pentru partidele cu România şi Feroe:

Portari: Karl-Johan Johnsson (FC Copenhaga/Danemarca), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City/Ţara Galilor), Robin Olsen (AS Roma/Italia);

Fundaşi: Pierre Bengtsson (FC Copenhaga/Danemarca), Marcus Danielson (Djurgarden), Riccardo Gagliolo (Parma/Italia), Andreas Granqvist (Helsingborgs IF), Filip Helander (Glasgow Rangers/Scoţia), Pontus Jansson (Brentford/Anglia), Mikael Lustig (Gent/Belgia), Victor Nilsson Lindelof (Manchester United/Anglia);

Mijlocaşi: Sebastian Andersson (Union Berlin/Germania), Albin Ekdal (Sampdoria/Italia), Emil Forsberg (RB Leipzig/Germania), Dejan Kulusevski (Parma/Italia), Sebastian Larsson (AIK Stockholm), Kristoffer Olsson (FC Krasnodar/Rusia), Ken Sema (Udinese/Italia), Mattias Svanberg (Bologna/Italia), Gustav Svensson (Seattle Sounders/SUA), Muamer Tankovic (Hammarby);

Atacanţi: Marcus Berg (FC Krasnodar/Rusia), John Guidetti (Alaves/Spania), Alexander Isak (Real Sociedad/Spania), Robin Quaison (Mainz/Germania).



ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE Spania ocupă primul loc în grupă, cu 20 puncte (virtual calificată), urmată de Suedia, 15 puncte, România, 14 puncte, Norvegia, 11 puncte, Feroe, 3 puncte, Malta, 3 puncte.



Luni, în ultimele meciuri din grupă, naţionala României va întâlni reprezentativa Spaniei (ora 21:45), pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, iar Suedia va juca acasă cu Feroe.



ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală la EURO 2020. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciuri în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020. Dacă se califică, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti.



Circulaţia trenurilor de metrou va fi prelungită vineri cu o oră, ca urmare a desfăşurării partidei dintre selecţionatele României şi Suediei, a anunţat Metrorex. Astfel, ultimele trenuri de metrou vor pleca de la staţiile capăt de magistrală la ora 00:30 pe Magistrala 1, Magistrala 2 şi Magistrala 3, respectiv la ora 00:45 pe Magistrala 4. Intervalul de succedare al trenurilor va fi de aproximativ 10-12 minute.



ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE Traficul rutier va fi restricţionat, vineri, în zona Arenei Naţionale din Bucureşti, unde, începând cu ora 21:45, se va desfăşura meciul România - Suedia. Potrivit DGPMB, pentru buna desfăşurare a evenimentului, va fi restricţionat traficul rutier începând cu ora 17:00, progresiv, în funcţie de afluenţa publicului, şi, dacă situaţia o va impune, pe: str. Maior Coravu, între şos. Mihai Bravu şi intrarea în stadion, precum şi străzile care intersectează şi acced în acest tronson; bd. Pierre de Coubertin, între str. Vatra Luminoasă şi rondul de la intrarea în stadion sau între şos. Pantelimon şi rondul de la intrarea în stadion, precum şi străzile care intersectează şi acced în acest tronson; banda I de circulaţie de pe str. Vatra Luminoasă, între str. Tony Bulandra şi bd. Pierre de Coubertin; str. Sg. Vasile Şerbănică, între bd. Basarabia şi intrarea în stadion (parcarea C); str. Tony Bulandra, între str. Vatra Luminoasă şi rond str. Maior Coravu; bd. Basarabia, între Piaţa Muncii şi bd. Chişinău, pentru afluirea/ defluirea pietonală, dacă situaţia o va impune.



ROMÂNIA - SUEDIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE În dispozitivul de ordine publică se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză, care vor participa la această misiune cu scopul de a asigura o bună relaţionare cu suporterii echipei oaspete. Aceştia vor fi sprijiniţi de patru reprezentanţi din partea Poliţiei Suedeze, specializaţi în gestionarea competiţiilor sportive cu grad ridicat de risc, care au misiunea de a facilita dialogul şi transmiterea principalelor mesaje ale autorităţilor române. Jandarmii bucureşteni se vor afla şi în Centrul Vechi, unde vor împărţi flyere suporterilor suedezi cu recomandări referitoare la meciul de fotbal România - Suedia.



Începând cu ora 18:30 se va permite accesul în complexul sportiv doar pentru posesorii de bilete, invitaţii şi parking-uri auto, în zona "Arena Fanilor". Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 19:30 doar pe bază de bilete şi invitaţii, iar pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în stadion, Jandarmeria recomandă suporterilor să vină din timp, începând cu ora deschiderii porţilor de acces.