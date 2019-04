Simona Halep se retrage din turneul de la Stuttgart

Numărul 2 mondial, Simona Halep, a anunțat că nu va participa la turneul pe zgură de la Stuttgart, Germania, după ce în weekend a jucat trei meciuri pentru România în semifinala de Fed Cup pierdută în fața Franței.

„Am simțit ceva în momentul în care am alunecat în meciul cu Caroline Garcia. Sunt și obosită mental, am dat totul în această confruntare. De asta am decis să mă retrag. Am acum o pauză de două săptămâni pentru odihnă, voi merge acasă pentru a mă relaxa. Trebuie să-mi recuperez șoldul pentru perioada de zgură, unde meciurile sunt foarte fizice. Sunt sigură că mă voi recupera și voi gata", a declarat Halep, citată de Gsp.