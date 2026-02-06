Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026

Sportivii români aflați la Cortina d'Ampezzo, în seara deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, au avut parte de o surpriză uriașă. În timpul ceremoniei, aceștia s-au întâlnit cu rapperul Snoop Dogg.
După ce au făcut câteva fotografii cu el, sportivii noștri i-au oferit celebrului rapper un steag al României. Cu zâmbetul până la urechi, Snoop Dogg a luat tricolorul și a început să îl fluture.
Întregul moment a fost publicat pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
Rapperul este antrenor onorific al echipei SUA la Jocurile Olimpice de iarnă, în încercarea organizatorilor de a promova competițiile sportive. Tot el a promovat și Jocurile Olimpice de vară.
