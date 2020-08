Suma uriașă pe care o primește lunar o fostă soție de fotbalist, după divorț: “Nu mă așteptam la o asemenea decizie”

După mai bine de 10 ani de umblat prin tribunale, Dana Iaru, fosta soție a internaționalului Ionel Ganea, a obținut ce și-a dorit.

În urmă cu câteva zile, magistrații de la Judecătoria Făgăraș au pronunțat decizia de divorț dintre Dana Iaru și fostul membru al generației de aur Ionel Ganea. Judecătorii l-au obligat pe Ganea să-i plătească fostei partenere o rentă viageră de 5.000 de lei.

Decizia este o lovitură pentru Ionel Ganea, care, deși a avut o carieră spectaculoasă ca fotbalist, nu a avut același succes în noua calitate de antrenor, iar acum este liber de contract.

Dana Iaru, de cealaltă parte, este în culmea fericirii și consideră justificată suma uriașă pe care o va primi de la fostul fotbalist, pentru tot restul vieții, dacă nu se va mai căsători. În afară de renta viageră de 5.000 de lei, ea mai ceruse și despăgubiri de 45.000 de lei, însă acestea nu au fost respinse de judecători, anul trecut, când a fost pronunțat divorțul.

Ziua de miercuri a fost una dintre cele mai fericite din viața mea. Sunt, în sfârșit, o femeie liberă, îmi pot trăi viața liniștită. Decizia este definitivă și irevocabilă, acel domn nu mai are nicio cale de atac. Nu mă așteptam la o asemenea decizie, aici mă refer la renta pe care o voi primi.

Mi se pare un lucru normal ce au decis judecătorii, de bun simț. Timp de 24 de ani, m-am ocupat de casă, de copii, de tot. Este logic să primesc acei bani. Mâine, poimâine, fac 50 de ani, nu o mai pot lua acum de la zero. Din ce am înțeles, acei bani îi voi primi până la o eventuală recăsătorire. Sau până când unul dintre noi va înceta din viață. Sunt fericită și mândră că am avut puterea sa merg până la capăt. Cu domnul nu am vorbit, între noi nu mai există niciun contact. Acum urmează partajul, să vedem ce va fi și acolo”, a declarat Dana Iaru, pentru Cancan.