Titi Aur, după ce Adrian Cernea, campion național de off-road, a murit: "A fost ghinionul lui. Un șofer normal nu are ce să caute acolo"

"De ce nu s-a anulat acest eveniment? Tocmai acesta este specificul acestei competiții off-road, tocmai să se treacă prin zone greu accesibile, prin care un șofer normal nu are ce să caute.

Atunci se ia decizia în funcție de posibila gravitate a situației, dar cum era un cod portocaliu în vigoare, pentru această competiție nu a însemnat ceva special.

Din păcate, un campion, un pilot foarte, foarte bun, ghinionul lui a fost exact atunci când treceau prin acea vale a Oituzului, deși trecuseră mulți alți concurenți în față, când au trecut ei, a venit viitura puternică.

Valul puternic i-a surprins, erau fix în poziția în care nu au reușit să treacă repede, mașina a fost răsturnată, copilotul a reușit să iasă, dar pilotul, nu știm din ce motive exact, nu a reușit să-și deschidă centura, a decedat", a declarat Titi Aur, la Realitatea Plus.

Federația Română de Automobilism a a anunţat, sâmbătă, că pilotul mort în timpul etapei naționale de off road de la Slănic Moldova era campionul naţional Adrian Cernea.

"Cu durere în suflet anunțăm faptul că pilotul de off road, fost campion național, Adrian Cernea, a decedat astăzi, în timpul unei etape naționale de off road, care are loc la Slănic Moldova.

Echipajul format din Adrian Cernea și copilotul Alex Tache urma să traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecuseră fără probleme moment în care au fost surprinși de o viitură.

O maşină care participa la competiţia de off road s-a răsturnat sâmbătă, în râul Oituz, în judeţul Covasna, iar pilotul a murit.

Din primele informaţii, autoturismul ar fi fost luat de ape.

Echipale ISU au intervenit în acest caz.

