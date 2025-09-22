Toți oamenii dintr-o țară au primit liber după ce echipa de atletism a învins SUA în finala campionatului mondial

Echipa de ștafetă 4x400 m a Botswanei a făcut senzație la Tokyo. Foto: Getty Images

Botswana a declarat luni sărbătoare națională, după ce echipa de ștafetă la proba de 4x400 de metri a câștigat în premieră aurul la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo. Botswana a devenit astfel prima țară africană care a reușit să câștige primul loc în istoria acestei competiții, informează BBC.

Astfel, următoarea zi de luni, de pe 29 septembrie, va fi zi liberă, specifică sărbătorilor legale. Ziua de 30 septembrie este, de asemenea, una de sărbătoare, în care cetățenii botswanezi sărbătoresc Ziua Independenței.

Președintele botswaneze, Duma Bok, a apreciat câștigarea aurului mondial la această probă drept „o victorie africană istorică”, în cadrul unui mesaj publicat online.

„Diamantele naturale ale Botswanei nu se găsesc doar în pământul nostru, ci ele sunt acum atleții noștri campioni mondiali”, a spus președintele țării.

În finala mondială de la Tokyo, echipa Botswanei, compusă din atleții Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori și Busang Collen Kebinatshipi a reușit să se impună în fața echipei favorite a SUA, care câștigase până acum ultimele 10 titluri mondiale la ștafeta de 4x400 metri. Echipa Africii de Sud a obținut bronzul în finala mondială.

Cu două medalii de aur, una de argint și una de bronz, Botswana a terminat Mondialele de Atletism pe locul 5, după SUA, Kenya, Olanda și Canada - cea mai bună clasare a acestei țări la o astfel de ediție.