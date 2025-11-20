Un ceas de lux și două inele cu valoare totală de 300.000 de euro au fost furate din vestiarul naționalei Turcia, în Sevilla

Un ceas de lux și două inele cu valoare totală de peste 300.000 de euro au fost furate din vestiarul naționalei Turciei după meciul acesteia de marți de pe stadionul La Cartuja. FOTO Getty Images

Un ceas de lux și două inele cu valoare totală de peste 300.000 de euro au fost furate din vestiarul naționalei Turciei după meciul acesteia de marți de pe stadionul La Cartuja. Poliția din Sevilla a recuperat bijuteriile, iar o persoană a fost deja arestată, scrie Turkiye Today.

Delegaţia turcă ar fi semnalat pierderea unui ceas de lux în valoare de 200.000 de euro şi a două inele estimate la 60.000 de euro fiecare, dar apoi situația a escaldat fiind sesizat că, de fapt au fost furate.

Autoritățile au confirmat că toate cele trei bijuterii furate au fost găsite și returnate. Surse din cadrul poliție au declarat că anchetatorii cercetează dacă persoana arestată lucra la stadion sau a intrat prin acces neautorizat în zona restricționată a vestiarului.

Furtul a avut loc într-o zonă securizată a stadionului La Cartuja, accesibilă în mod obișnuit doar personalului echipei, angajaților și lucrătorilor autorizați. Valoarea considerabilă a obiectelor furate marchează o breșă de securitate neobișnuită la acest stadion.

Poliția continuă investigațiile pentru a clarifica circumstanțele exacte ale furtului și pentru a identifica toate persoanele care ar fi putut fi implicate. Ancheta include examinarea protocoalelor de securitate ale stadionului și a registrelor de acces.

Cazul evidențiază provocările legate de securitatea din marile arene sportive, unde echipele vizitatoare aduc adesea în vestiare bunuri personale de mare valoare.

Naționalele Spaniei și Turciei au jucat marți meciul de calificare la Cupa Mondială FIFA 2026.