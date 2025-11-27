Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League, 1-0 cu FSV Mainz

1 minut de citit Publicat la 22:14 27 Noi 2025 Modificat la 22:15 27 Noi 2025

Universitatea Craiova a învins-o pe FSV Mainz, scor 1-0. Sursa foto: Facebook/Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare în etapa a patra a competiţiei de fotbal Conference League, 1-0 (0-0) cu echipa germană FSV Mainz 05, joi seara, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, potrivit Agerpres.

Craiovenii au reuşit să înscrie în minutul 67. Potulski l-a faultat pe Cicâldău, în careu, s-a dictat penalti, iar Al Hamlawi a transformat lovitura de la 11 metri. Minutul 88 a adus un gol pentru germani, marcat de Potulski, dar după trei minute de aşteptare, VAR-ul nu a validat reuşita oaspeţilor, pentru o poziţie de ofsaid, şi Universitatea Craiova – FSV Mainz s-a terminat 1-0.

Conferința de presă de după meci a antrenorului Craiovei, portughezul Filipe Coelho:

Elevii lui Coelho au 7 puncte şi ocupă poziţia a 10-a în clasamentul din Conference League. Mainz e a treia, cu 9 puncte, suferind prima înfrângere în Bănie.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mogoş, Mekvabishvili (N. Stevanovic 90+4), T. Băluţă (Al. Creţu 82), Bancu – Cicâldău (Samuel Teles 82), Baiaram (Etim 64) – Nsimba (Al Hamlawi 64). Antrenor: Filipe Coelho.

FSV MAINZ: Zentner (Riess 24) – Kohr, Stefan Bell (Potulski 46), Hanche-Olsen – Widmer, Maloney (Kaishu Sano 73), Amiri, Veratschnig – Bobzien (Joesung Lee 61), Nordin (Nebel 61), Boving. Antrenor: Bo Henriksen.

Cartonaşe galbene: Ad. Rus 41, Baiaram 45+4, Bancu 72, Isenko 90+2 / Stefan Bell 12, Amiri 57.

Arbitru: Dario Bel - Goran Pataki, Ivan Janic – Patrik Kolaric.

Arbitri VAR: Fran Jovic - Ivan Vuckovic.

Ştire în curs de actualizare.