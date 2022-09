Calea Victoriei şi Şoseaua Kiseleff din București nu devin pietonale în acest weekend. Programul "Străzi deschise" se mută în alt cartier

"Străzi deschise – București, Promenadă Urbană" propune un nou traseu pietonal în acest weekend cu activări artistice, sportive şi educative, piese de teatru, momente de circ, concerte de muzică populară, între 24 şi 25 septembrie pe strada General Ștefan Burileanudin sectorul 1.

În acest weekend, Calea Victoriei și şoseaua Kiseleff nu devin pietonale.

"Străzi deschise" continuă până pe 16 octombrie cu următoarele trei weekenduri pietonale în Bucureşti: 1-2 octombrie, 8-9 octombrie, 15-16 octombrie 2022.

Începând din aprilie 2022, "Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană" propune locuitorilor o (re)împrietenire cu oraşul în care trăiesc prin intermediul unor weekenduri pietonale în mai multe zone centrale şi din sectoare.

Zonele care devin pietonale variază de la weekend la weekend, proiectul urmărind să ofere posibilitatea cât mai multor locuitori ai Capitalei să se bucure de insule de relaxare temporare în spaţiul public altminteri aglomerat al oraşului.

Programul artistic de pe traseele pietonale ale evenimentului, "Străzi deschise" se desfășoară cu participarea instituțiilor de cultură, a artiștilor şi companiilor independente din Bucureşti, a transmis ARCUB.

Programul "Străzi deschise, București" pe strada General Ştefan Burileanu | 24-25 septembrie

SÂMBĂTĂ, 24 SEPTEMBRIE 2022

11:00 – 20:00 Activități sportive, zone de joacă și mișcare (PROEDUS)

15:00 – 17:00 Momente artistice de muzică şi dans (Andantino Kids Club București)

Vino în LUMEA COPIILOR „ANDANTINO”

Vino în LUMEA SPECTACOLULUI

17:00 – 19:00 Spectacole de teatru (Teatrul de Animație Țăndărică)

17:00 – 17:04 Cristina Tane – „Voodoo”

17:04 – 17:08 Alina Petrescu – „Gore ştie tot”

17:08 – 17:12 Gabriel Apostol – „Impro 1”

17:12 – 17:16 Florin Mititelu – „Dans la radio”

17:16 – 17:20 Daniel Stanciu – „Vasilache – Atrist din lume”

17:35 – 17:39 Cristina Tane – „Perna”

17:39 – 17:43 Alina Petrescu – „Alice din Ţara Minunilor”

17:43 – 17:47 Gabriel Apostol – „Impro 2”

17:47 – 17:51 Florin Mititelu – „Contele şi musca”

17:51 – 17:55 Daniel Stanciu – „Vasilache şi Mărioara – Dansatori de bâlci”

18:05 – 18:09 Cristina Tane – „Pisica-trenul”

18:09 – 18:13 Alina Petrescu – „Aria calomniei”

18:13 – 18:17 Gabriel Apostol – „Impro 3”

18:17 – 18:21 Florin Mititelu – „Hip-Hop”

18:21 – 18:25 Daniel Stanciu – „Mărioara – talente culinare”

18:40 – 18:44 Cristina Tane – „ Lullaby”

18:44 – 18:48 Alina Petrescu – „Lolo”

18:48 – 18:52 Gabriel Apostol – „Impro 4”

18:52 – 18:56 Florin Mititelu – „Dodo Meseriaşul”

18:56 – 19:00 Daniel Stanciu – „Vasilache şi musafirii nepoftiţi”

17:20 – 17:40 Momente artistice (Circul Metropolitan Bucureşti)

18:00 – 20:00 The Best of Living Statues (Teatrul Masca)

DUMINICĂ , 25 SEPTEMBRIE 2022

11:00 – 20:00 Activități sportive, zone de joacă și mișcare (PROEDUS)

16:00 – 17:00 Momente de muzică populară (Școala de Artă București)

17:00 – 19:00 Spectacole de teatru (Teatrul de Animație Țăndărică)

17:00 – 17:04 Mihai Dumitrescu – „Balerina”

17:04 – 17:08 Eugenia Barbu – „Zauberflote”

17:08 – 17:12 George Simian – „Pictorul”

17:12 – 17:16 Simina Constantin – „Mimarionet”

17:16 – 17:20 Adrian Lefter – „Piratul Hopkins”

17:35 – 17:39 Mihai Dumitrescu – Maimuţa credincioasă”

17:39 – 17:43 Eugenia Barbu – „În pod”

17:43 – 17:47 George Simian – „Michael Jackson”

17:47 – 17:51 Simina Constantin – „Raţa dansatoare”

17:51 – 17:55 Adrian Lefter – „Spiriduşul la volan”

18:05 – 18:09 Mihai Dumitrescu – „Blugi sportivi”

18:09 – 18:13 Eugenia Barbu – „Boonik”

18:13 – 18:17 George Simian – „Bob Marley”

18:17 – 18:21 Simina Constantin – „Neanderthal Day”

18:21 – 18:25 Adrian Lefter – „Master Winnie”

18:40 – 18:44 Mihai Dumitrescu – „Jumătatea cântăcioasă”

18:44 – 18:48 Eugenia Barbu – „The Wild Boy”

18:48 – 18:52 George Simian – „Zborul”

18:52 – 18:56 Simina Constantin – „Bunica”

18:56 – 19:00 Adrian Lefter – „Ilie din Norvegia”

18:00 – 20:00 The Best of Living Statues (Teatrul Masca)

Restricții rutiere

În vederea desfășurării evenimentului, traficul rutier va fi restricționat pe Strada General Ștefan Burileanu, ȋntre Strada Nicolae Caranfil și Strada Av. Alexandru Șerbănescu, începând de vineri, 23 septembrie 2022, ora 23:00 și va fi reluat luni, 26 septembrie 2022, începând cu ora 04:00.