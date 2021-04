Premiile Oscar 2021: ”Nomadland", cel mai bun film. Lista completă a câștigătorilor

Cineasta de origine chineză, Chloé Zhao, a primit premiul Oscar la categoria cel mai bun regizor pentru producția ”Nomadland”.

”Totdeauna am găsit bunătatea în oamenii pe care i-am întâlnit, oriunde am fost în lume. Așadar, acest premiu este pentru oricine are credința și curajul să facă loc bunătății în sine”, a declarat Chloé Zhao.

Gala Premiilor Oscar 2021

Cel mai bun actor: Anthony Hopkins pentru rolul interpretat în filmul “The Father”

Cea mai bună actriţă: Frances McDormand pentru rolul interpretat în filmul “Nomadland”

Cel mai bun film: "Nomadland"

Cel mai bun cântec original: “Fight for You” din filmul “Judas and the Black Messiah”

Cea mai bună coloană sonoră: "Soul"

Cel mai bun montaj: "Sound of Metal"

Tyler Perry a primit premiul umanitar Jean Hersholt pentru implicarea sa în problemele de natură socială şi pentru munca sa neîncetată de a crea un mediu de lucru sigur în timpul pandemiei coronavirusului.

Filmul "Mank" obţine 2 premii Oscar pentru „Cea mai bună imagine” şi „Cel mai bun design de producţie”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Youn Yuh-jung în “Minari”

Cele mai bune efecte vizuale: "Tenet"

Cel mai bun lungmetraj documentar: “My Octopus Teacher”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: “Colette”

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Soul"

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: “If Anything Happens I Love You”

Cel mai bun scurtmetraj live-action: “Two Distant Strangers”

Organizatorii celei de-a 93-a gale a Premiilor Oscar au permis prezenţa fizică a actorilor la eveniment.

Evenimentul din acest an este cel mai divers Oscar premiat din istorie.

Pentru actorii nominalizaţi care nu au putut ajunge în Statele Unite, s-au deschis două locaţii în Paris şi Londra.

În cadrul galei a fost acordat premiul umanitar Jean Hersholt către ”Motion Picture and Television Fund” pentru ajutorul şi asistenţa acordată pe platourile de filmare din timpul producţiilor care au fost lansate pe parcursul pandemiei de coronavirus, scrie Mediafax.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal