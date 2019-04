GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. Cine este singura româncă din serial

GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. Octavia Selena Alexandru are doar 17 ani și este singura româncă de pe platourile de filmare ale serialului-fenomen ”Game Of Thrones”. Scena apare în serial ca o viziune a lui Bran Stark, în care Leaf introduce un pumnal din obsidian într-un om și îl transformă în primul ”night walker”.

În 2012, Octavia a particpat la un casting pentru rolul din serial și i-a impresionat cu prestația pe producătorii serialului. Ei au decis imediat să o selecteze pentru rolulul lui Leaf. Cu un an în urmă, în 2011, tânăra a ajuns în semifinala concursului "Got to Dance". "Într-o zi o să ajung o mare balerină, cunoscută în întreaga lume", spunea aceasta în timpul concursului.