GAME OF THRONES URZEALA TRONURILOR SEZONUL 8. ​​​​​​​Când va avea loc premiera ultimului sezon

GAME OF THRONES URZEALA TRONURILOR SEZONUL 8. Canalul american HBO a confirmat joi că fanii vor trebui să aştepte anul viitor pentru a cunoaşte deznodământul celebrei saga de fantasy medieval, relatează AFP şi DPA.

GAME OF THRONES URZEALA TRONURILOR SEZONUL 8. Totuşi, nu a fost avansat niciun calendar privind difuzarea celui de al 8-lea şi ultimul sezon al serialului cu un succes fenomenal.

GAME OF THRONES URZEALA TRONURILOR SEZONUL 8. Un nou indiciu a fost oferit de Maisie Williams, interpreta personajului Arya Stark: ultimul sezon va fi difuzat în aprilie 2019.



GAME OF THRONES URZEALA TRONURILOR SEZONUL 8. Anunţul a fost primit favorabil de presa de specialitate, plecând de la ideea că această pauză de mai multe luni - cel de al şaptelea sezon a fost difuzat începând cu jumătatea lunii iulie 2017 - va permite producerea unor ultime episoade de mai bună calitate.



GAME OF THRONES URZEALA TRONURILOR SEZONUL 8. Informaţiile au început să apară încă din vară privind faptul că "Game of Thrones" nu va reveni pe ecrane în 2018 şi Sophie Turner (care joacă rolul Sansei Stark) a dezvăluit recent că nu se aşteaptă la o revenire a serialului în acest an.



GAME OF THRONES URZEALA TRONURILOR SEZONUL 8. "Cu sezonul al 7-lea în cursă pentru Premiile Emmy în 2018 din cauza difuzării târzii în vara anului trecut, HBO se poate concentra pe eforturile de promovare a 'Game of Thrones' (...) în loc de lansarea unui nou sezon", a comentat James Hibberd, de la revista specializată Entertainment Weekly.



GAME OF THRONES URZEALA TRONURILOR SEZONUL 8. Adaptare a romanelor fantasy ale lui George R.R. Martin, saga "Cântec de gheaţă şi foc" povesteşte lupta mai multor familii pentru cucerirea "tronului de fier". Unul dintre serialele cele mai sumbre şi mai controversate realizate vreodată, "Game of Thrones" a fost criticat încă de la începutul difuzării sale, în 2011, pentru violenţa sa extremă.



GAME OF THRONES URZEALA TRONURILOR SEZONUL 8. Serialul a primit însă un număr de premii Emmy record şi fiecare episod atrage peste 20 de milioane de telespectatori în SUA. Cel de al şaselea sezon este primul care nu este inspirat direct din romanul lui George R.R. Martin, a cărui parte a cincea a fost publicată în 2011. Alte două părţi urmează a fi publicate, dar nu se ştie încă data la care vor fi finalizate.



GAME OF THRONES URZEALA TRONURILOR SEZONUL 8. Autorii adaptării televizate, David Benioff şi D.B. Weiss, au anunţat în 2016 că serialul se va încheia odată cu sezonul al 8-lea, iar că ultimele două sezoane vor avea şapte şi respectiv şase episoade.