Top 10 cele mai bune filme realizate vreodată. De ce e important să nu-ți scape vreunul

Conform unui top realizat de IMDb, unul dintre cele mai populare site-uri cu conținut legat de lumea cinematografiei, acestea sunt cele mai bune 10 filme create vreodată:

1. The Shawshank Redemption. Pe primul loc în topul realizat de IMDb se află filmul regizat de Frank Darabont, bazat pe cartea scrisă de Stephen King. În centrul poveștii se află personajele interpretate de nume sonore, precum Tim Robbins, Morgan Freeman sau Bob Gunton. „Închisoarea îngerilor” spune povestea vieții lui Andy Dufresne, aflat în închisoare după ce este condamnat pe nedrept pentru uciderea soției sale și a amantului acesteia.

2. The Godfather. „Nașul”, în regia lui Francis Ford Coppola, e considerat unul dintre cele mai bune filme realizate vreodată. Este o adaptare după romanul lui Mario Puzo, Nașul. Acțiunea filmului se petrece în jurul anilor '40-'50 și prezintă viața fictivă a familiei mafiote Corleone. Distribuția filmului este impresionantă: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton. Filmul a primit foarte multe premii, printre care și trei Oscaruri și cinci Globuri de Aur.

3. The Godfather II. Topul este urmat de partea a doua a filmului „Nașul”. Pelicula prezintă continuarea poveștii familiei Corleone, urmărind în paralel ascensiunea tânărului Vito Corleone. Din distribțuie fac parte Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale, Talia Shire, Michael V. Gazzo și Lee Strasberg. Lungmetrajul s-a bucurat de 11 nominalizări la Oscar și a câștigat șase dintre premii.

4. The Dark Night. În topul IMDb face parte și un film cu supereroi. Este vorba despre producția regizată de Christopher Nolan, care-i are în centru pe caracterul Batman (interpretat de Christian Bale) sau Joker (interpretat de regretatul Heath Ledger). Batman își continuă războiul împotriva răului și vrea să curețe orașul de criminali. Supereroul trebuie să se lupte cu 'The Joker' care aruncă orașul în anarhie.

5. 12 Angry Men (12 Oameni Furioși). Un film dramatic, regizat de Sidney Lumet. Un juriu format din 12 oameni, fiecare dintre ei având profesii diferite, trebuie să delibereze vinovăția sau achitarea unui tânăr despre car se crede că ar fi ucis o crimă.

6. Schindler’s List. A fost regizat de nimeni altul decât Steven Spielberg și prezintă drama celui de-al Doilea Război Mondial. În centrul poveștii se află Oskar Schindler (Liam Neeson), un om de afaceri german, care a salvat viețile a mai mult de o mie de refugiați evrei-polonezi din Holocaust prin faptul că i-a angajat în fabricile lui. „Lista lui Schindler” e un film matur și extrem de dur, care prezintă întocmai realitatea întâmplărilor din acea perioadă. În anul 2007, a fost plasat pe locul 8 în lista celor mai bune 100 de filme americane ale tuturor timpurilor de către Institutul American de Film.

7. ”Avengers: Endgame”. Filmul încheie aventurile supereroilor din Universul Marvel. Regizat de Anthony Russo și Joe Russo, ultimul film Avengers este una dintre cele mai așteptate producții realizate vreodată. După evenimentele devastatoare din „Răzbunătorii: Războiul Infinit~ (2018), universul este în ruină. Cu ajutorul aliaților rămași, răzbunătorii se reunesc pentru a răsturna acțiunile lui Thanos și pentru a restabili ordinea în univers.

8. The Lord of the Rings: The Return of the King (Stăpânul inelelor: Întoarcerea Regelui). Ultimul film din trilogia „Stăpânul Inelelor”, regizat de Peter Jackson, i-a cucerit pentru totdeauna pe fani. ”Pe lângă bătăliile de mare amploare, există poveștile intime, povestirea emoțională, și aceasta este sursa principală de putere a Întoarcerii Regelui”, a spus regizorul.

9. Pulp Fiction. O comedie neagră menită să impresioneze și să vă țină în suspans pe tot parcursul acțiunii. Regizat de maestrul Quentin Tarantino și avându-i în distribuție pe John Travolta, Uma Thurman sau Samuel L. Jackson, filmul prezintă patru povești de violență răzbunare ale unui boxer, o soție de gangster și doi bandiți.

10. The Good, the Bad and the Ugly (Bunul, răul și urâtul), regizat de Sergio Leone, din a cărui distribuție fac parte Clint Eastwood, Lee Van Cleef și Eli Wallach în rolurile principale. Este al treilea și totodată ultimul film din Trilogia dolarilor, fiind precedat de Pentru un pumn de dolari (1964) și Pentru câțiva dolari în plus (1965). Filmul urmărește confruntarea dintre trei pistolari care încearcă, fiecare, să găsească o comoară.