Fostul premier PNL Theodor Stolojan, atac dur la Guvernul Bolojan: "Incompetență sau corupție?"

1 minut de citit Publicat la 11:22 05 Feb 2026 Modificat la 11:25 05 Feb 2026

Fostul premier Theodor Stolojan. Sursa foto: Agerpres

Fostul premier Theodor Stolojan acuză Guvernul României de incompetență și corupție, pornind de la decizii luate în anii din urmă.

Într-o postare pe LinkedIn, Stolojan atacă felul în care au fost încheiate contractele de management în companiile de stat, efectul fiind acela că managerii acestor companii nu pot fi înlocuiți în mod direct.

De asemenea, Stolojan acuză întârzierea punerii în funcțiune a unei centrale pe gaze naturale, aparținând Romgaz, și care trebuia să fie operațională de 6-7 ani.

Efectul este că România importă electricitate "la prețuri maxime", spune fostul premier.

Postarea lui Theodor Stolojan, în continuare.

Stolojan: Din cauza contractelor de management, Guvernul nu-i poate schimba pe directorii companiilor de stat. Incompetență sau corupție?

"Guvernul exercită rolul statului român ca proprietar al capitalului în companiile cu capital de stat.

Cum își îndeplinește acest rol? Ca un administrator slab în cel mai bun caz și ca unul corupt în cel mai rău caz. Două exemple:

1) într-o cârdășie deplină între ministerele care exercită rolul de proprietar al statului, consiliile de administrație și managementul companiilor cu capital de stat au acceptat contracte de management cu arbitraj la Viena în caz de dispute între proprietar și management.

Ca atare, guvernul ne anunță ca nu poate înlocui nici pe președintele unei bănci cu capital de stat și nici pe managerii altor companii cu capital de stat, din cauza modului cum au fost încheiate contractele de management. Incompetentă sau corupție?

Stolojan: În fiecare seară, România importă energie electrică la prețuri maxime

2) guvernul care exercită rolul de proprietar al capitalului de stat din Romgaz “nu se amestecă” în negocierile dintre Romgaz și Azomures.

Dimpotrivă, ar trebui să se amestece pentru a evita o situație în care Romgaz a decis să construiască o centrală electrică pe gaze naturale în anul 2016 cu termen de punere în funcțiune în 2019 și suntem în anul 2026 și tot așteptăm punerea în funcțiune a centralei de 450 MW.

Între timp, în anii 2020-2026, în fiecare seară, importăm energie electrică la prețuri maxime."