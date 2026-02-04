Actorii de dublaj din Germania boicotează Netflix din cauza temerilor legate de antrenarea sistemelor AI

Imagine de la evenimentul de prezentare a programului "Next on Netflix 2026", organizat pe 28 ianuarie 2026, la Berlin, Germania. Sursa foto: Getty Images

Actorii specializaţi în dublaj din Germania au iniţiat un boicot împotriva Netflix în legătură cu o cauză contractuală care ar permite platformei de streaming să folosească înregistrările lor pentru antrenarea inteligenţei artificiale (AI), a declarat un purtător al asociaţiei actorilor de dublaj VDS, informează marţi Reuters, potrivit Agerpres.

Actorii de dublaj din Germania boicotează Netflix din cauza temerilor legate de antrenarea sistemelor AI

Acoperirea globală a Netflix a crescut cererea pentru conţinut dublat, după ce hituri internaţionale precum serialul sud-corean "Squid Game" şi producţia spaniolă "Money Heist" au atras un public numeros din afara pieţelor naţionale.

Însă actorii de dublaj, asemenea multor profesionişti din industria de divertisment, se tem că inteligenţa artificială le-ar putea periclita locurile de muncă şi pune în pericol drepturile de autor.

Subtitrările, o alternativă

Netflix le-a trimis o scrisoare actorilor de dublaj din Germania în care a spus că temerile lor pornesc dintr-o neînţelegere a modului în care compania americană intenţionează să utilizeze înregistrările şi a invitat VDS la o discuţie informală, a spus marţi preşedinta asociaţiei, Anna-Sophia Lumpe.

''Aceştia au încheiat scrisoarea cu promisiunea că dacă oamenii îşi continuă boicotul, atunci conţinuturile respective vor fi difuzate cu subtitrări în germană în Germania'' şi nu cu dublaj, a spus ea.

Preşedinta asociaţiei nu deţine date exacte privind amploarea boicotului, dar a spus că ''eforturile noastre şi ale actorilor de dublaj generează un răspuns''.

Un purtător de cuvânt al Netflix a confirmat existenţa scrisorii şi faptul că platforma de streaming tratează problema cu seriozitate.

Nouă clauză contractuală

Potrivit VDS, care numără circa 600 de membri, în noile contracte cu Netflix, introduse la începutul anului, se spune că înregistrările pot fi folosite pentru antrenarea sistemelor AI, fără să se specifice dacă va fi oferită vreo plată compensatorie.

Clauza contractuală a declanşat o rezistenţă puternică, majoritatea actorilor de dublaj refuzând să accepte termenii, a spus Lumpe.

Asociaţia a contractat o firmă de avocatură care să analizeze contractul din punctul de vedere al confidenţialităţii datelor, legii privind drepturile de autor şi a legii UE privind AI.

Contractele au la bază un acord la care Netflix a ajuns în iunie cu sindicatul actorilor BFFS, care solicită consimţământ explicit în scris pentru utilizarea oricărei forme de replică digitală de voce generată de AI.

Cu toate acestea, BFFS a spus că a omis deocamdată în mod intenţionat reglementări privind remuneraţia pentru utilizări legate de AI.

"Asta pentru că nu există în prezent niciun punct de referinţă pentru o remuneraţie de bază adecvată", a spus sindicatul pe pagina sa de internet, adăugând că a dorit "să evite cu roice cost orice predeterminare nefavorabilă".