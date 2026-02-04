O înregistrare video uitată ar putea redeschide cazul asasinării lui John F Kennedy. Se va folosi inteligența artificială

La mai bine de 60 de ani de la asasinarea președintelui american John F. Kennedy , un filmuleţ uitat poate duce la redeschiderea cazului. Sursa foto: Hepta

Un filmuleţ realizat de Orville Nix, un tehnician de aparate de aer condiţionat, ar putea susţine teoria unei a doua persoane care a tras în cazul asasinării preşedintelui american John F Kennedy. Videoclipul se află în posesia autorităților federale de zeci de ani, dar acum nepoata bărbatului, care a realizat filmarea, cere redeschiderea cazului şi vrea ca imaginile respective să fie analizate cu tehnologie modernă.

La mai bine de 60 de ani de la asasinarea președintelui american John F. Kennedy , un filmuleţ uitat amenință să pună sub semnul întrebării unul dintre cele mai controversate cazuri ale secolului al XX-lea. Este vorba de nişte imagini filmate în data de 22 noiembrie 1963, în Dealey Plaza, Dallas , în timp ce focurile de armă schimbau cursul istoriei americane.

Acele imagini, aflate acum în centrul unei dispute juridice, ar putea oferi o nouă perspectivă asupra a ceea ce s-a întâmplat, relatează La Repubblica.

Filmuleţul lui Orville Nix

Videoclipul a fost filmat de Orville Nix , un tehnician de aer condiționat, un om obișnuit cu o cameră obișnuită, dar care s-a întâmplat să se afle la locul potrivit chiar în momentul uciderii preşedintelui american. Nix a filmat pajiştea acoperită de iarbă de pe care mulți martori au susţinut că au auzit împușcăturile. Spre deosebire de filmul lui Abraham Zapruder, care surprinde momentul în care Kennedy este împușcat în cap, filmarea lui Nix oferă o perspectivă frontală asupra punctului crucial, cu porțiunea de gard în spatele căreia, conform unor teorii, s-ar fi putut ascunde un al doilea atacator. Un detaliu care, timp de decenii, a alimentat teoriile conspirației.

Bătălia juridică

Filmuleţul nu a mai fost prezentat publicului din 1978. În acel an, Nix l-a trimis unei companii private pentru analiză tehnică, dar a ajuns sub control federal. De atunci, locul unde se află a făcut obiectul unor relatări contradictorii: FBI-ul, Congresul, Arhivele Naționale și persoane private au alimentat o poveste despre misterul birocratic, o tăcere care a devenit parte a ceea ce este considerată una dintre cele mai mari mușamalizări ale Americii.

Acum, nepoata lui Nix, Linda Gayle Nix Jackson, a redeschis bătălia juridică inițiată de tatăl ei pentru recuperarea drepturilor de autor. Scurtmetrajul, susțin avocații, ar putea valora peste 900 de milioane de dolari, tocmai datorită punctului său de observație unic. Dar nu este doar o chestiune de bani: tehnologiile moderne și inteligența artificială ar putea fi capabile să citească detalii care erau invizibile în anii 1970.

„Este într-adevăr singura filmare cunoscută care a surprins zona acoperită de iarbă a dealului în momentul asasinatului”, a declarat avocatul Scott Watnik. Materialul ar putea susține, de asemenea, concluziile raportului Comitetului de Investigații al Camerei Reprezentanților din 1978, care a constatat că preşedintele Kennedy a fost „probabil împușcat în urma unei conspirații”.

Un judecător federal a autorizat continuarea procedurilor, deschizând calea pentru faza preliminară, care va clarifica modul în care guvernul a gestionat filmul și dacă originalul mai există.

Povestea oficială continuă să aibă propria variantă consolidată. În 1964, Comisia Warren a concluzionat că Lee Harvey Oswald a acționat singur, trăgând de la Depozitul de Manuale Școlare din Texas. Dar această versiune nu a fost niciodată acceptată pe scară largă.