Răsturnare de situație în cazul magnatului care i-ar fi oferit milioane unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Ce spune femeia

Paige Steckling spune că mariajul ei se încheiase cu mult timp înainte de a depune actele de divorț FOTO: Facebook/ Paige Steckling

Agenta imobiliară despre care se spune că ar fi primit milioane de dolari de la șeful ei, un magnat imobiliar, pentru a-și părăsi soțul și ca să fie cu el, susține că „nu a luat nici măcar un cent”, afirmând că mariajul ei se încheiase cu mult timp înainte de a depune actele de divorț.

Paige Steckling a reacționat după ce fostul ei soț, pe care l-a părăsit, a intentat un proces împotriva lui Tamir Poleg, directorul executiv al companiei Real Brokerage din Utah, susținând că magnatul i-a distrus căsnicia făcându-i soției sale o „propunere indecentă”.

„Afirmațiile făcute public nu reflectă experiența mea reală sau realitatea mariajului meu”, a declarat Paige, mama a doi copii, potrivit New York Post, negând că ar fi acceptat 3 milioane de dolari de la Poleg pentru a-și părăsi soțul.

Fostul ei soț, Michael Steckling, a susținut în proces că el și Paige nu s-au gândit niciodată să se despartă până când a apărut în peisaj Poleg și a început să o curteze.

Însă Paige, un contractor independent în domeniul imobiliar, care colaborează cu firma lui Poleg, a afirmat că mariajul ei a început să meargă prost la scurt timp după ce s-au căsătorit, în 2013.

„Mariajul a fost teribil”, a spus ea. „A existat o perioadă în care nu am avut relații sexuale timp de un an - a fost îngrozitor”.

Paige a insistat, de asemenea, că a vorbit chiar cu soțul ei despre milioanele pe care Poleg i le-ar fi oferit, susținând că avea nevoie de „sprijin financiar” întrucât tatăl copiilor ei era zgârcit. „Michael și cu mine am discutat despre faptul că Tamir mi-ar putea oferi sprijin financiar, dar în cele din urmă i-am spus că nu îl vreau și nu am nevoie de el, așa că i-am spus că nu voi lua nimic”, a declarat ea.

„A fost ca o ultimă încercare disperată de a salva mariajul. Michael provine dintr-o familie foarte bogată și mi-a spus că, dacă aș încerca vreodată să-l părăsesc, m-ar distruge în instanță. Așa că am cerut sprijin financiar ca o variantă de rezervă. Nu am ajuns niciodată să am nevoie de el. Nu am luat nici măcar un cent”.

Paige a depus cererea de divorț în februarie anul trecut, la doar câteva zile după ce Poleg i-ar fi trimis un e-mail cu instrucțiuni despre cum să acceseze două tranșe promise a câte 1,5 milioane de dolari, potrivit procesului.

„Mariajul meu s-a încheiat pentru că era profund nesănătos și imposibil de susținut”, a declarat Paige.

„Am luat decizia de a pleca pentru binele meu și al copiilor mei, după ani de vătămare emoțională și comportamente care au depășit limitele. Nu a fost o decizie bruscă și nu a fost rezultatul unei aventuri”.

Poleg a recunoscut că i-a oferit bani subordonatei sale, dar a insistat că a fost vorba doar de sprijin financiar, după ce aceasta i s-a confesat în legătură cu problemele din mariaj. „Nu au existat oferte, nicio relație romantică și nicio interferență”, a declarat Poleg.