Ilustratorii care salvează clădirile neoromâneşti

Ilustratorii Maria Poştea şi Bogdan Gărgăriţă merg prin oraş cu şevaletul şi pictează în acuarelă toate ornamentele exterioare ale clădirilor neoromâneşti, o arhitectură extrem de valoroasă în istoria noastră.

Munca celor doi s-a transformat într-un album cu ilustraţii superbe, detaliul neoromânesc.

''Suntem fondatorii editurii Intaglio, o editură apărută în anul 2017 şi de atunci am ilustrat 15 titluri. Este stilul nostru naţional, stilul neoromânesc care la finalul secolului 19 şi începutul secolului 20 a fost o reînflorire a identităţii naţionale şi noi în general suntem atraşi de perioada 1900 în artă şi în arhitectură şi am decis să punem în evidenţă aceste superbe clădiri din oraşul nostru natal, de aceea am decis să ilustrăm prin acuarelă aceste clădiri în locul fotografiilor, pentru a pune în evidenţă ornamentele şi pentru a elimina elementele care distrag atenţia'', spune Maria Poştea.

Proiectul cu tot cu documentaţie a durat peste un an jumătate, aproape doi ani cu tot cu documentaţie. Am lucrat când a ţinut vremea cu noi afară, dar cel mai mult în lucrat în atelier, după fotografii făcute de noi. Ne-am documentat pe bicicletă, am colindat tot Bucureştiul şi am început lucrul'', a spus Bogdan Gărgăriţă.