Foto: Youtube.com

Norman Gimbel, compozitorul şi textierul premiat cu Oscar şi Grammy, a murit la vârsta de 91 de ani. Printre cele mai cunoscute melodii compuse de Normal se află "Killing Me Softly With His Song", "I Got a Name" și "It Goes Like It Goes".

Vestea că Norman Gimbel s-a stins din viață în casa lui din Montecito, California, a fost dată de fiul lui, Toni. The Hollywood Reporter notează că Norman a murit pe 19 decembrie, dar abia acum a fost anunțată dispariția sa, scrie Libertatea.

Gimbel a fost unul dintre cei mai cunoscuți textieri din SUA. Printre reușitele sale se numără un premiu Grammy în anul 1973 pentru piesa „Killing Me Softly With His Song” și un premiu Oscar pentru „It Goes Like It Goes' din filmul „Norma Rae', cântată de Jennifer Warnes. În anul 1965, Gimbel a fost inclus în Songwriters Hall of Fame.