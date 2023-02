Carnavalul de la Veneţia, locul unde istoria se îmbină cu distracţia

Carnavalul de la Veneția se desfășoară în perioada 11 februarie - 21 martie 2023, fiind una dintre cele mai faimoase sărbători de acest fel din lume, care atrage peste trei milioane de vizitatori în fiecare an. Este unul dintre cele mai vechi din lume, fiind menționat în documente încă din anul 1094.

Sursa foto: Unsplash.com

Carnavalul era o tradiție catolică, o perioadă de sărbătoare, exces și sărbătorire extravagante înainte de începerea Postului Mare, de 40 de zile. În secolul al XVIII-lea, Carnavalul de la Veneția a devenit ceea ce vedem astăzi și a dobândit recunoaștere internațională, atrăgând vizitatori din toată Europa. Tocmai de aceea, se poartă și astăzi costume specifice secolului al XVIII-lea. Veneția era pe atunci un fel de Las Vegas european al acelei epoci. Apoi, când Napoleon și trupele sale au invadat Veneția, în 1797, carnavalul a fost interzis, fiind reluat după câțiva ani. Apoi a fost interzis din nou, în timpul ocupației orașului de către Imperiul Austriac, de această dată, pentru mai mult de 200 de ani. A fost reînviat abia în 1979, revenind foarte repede la zilele sale de glorie. Așa a ajuns astăzi unul dintre cele mai populare evenimente din întreaga lume.

În timpul desfășurării carnavalului, Veneția devine un imens teatru în aer liber, cu spectacole de stradă și mii de măști și costume multicolore, petreceri stradale, parade, baluri mascate și reonstituiri istorice. Există și câteva evenimente programate înainte de startul oficial al carnavalului, care au început de pe 4 februarie. Carnavalul de la Veneția fiind o sărbătoare creștină anuală care are loc înainte de începerea Postului Mare, se termină întotdeauna în Marțea Mare, cu o zi înainte de Miercurea Cenușii, care este ultima zi permisă pentru „lăcomie, exces și desfrânare”, înainte de începerea celor 40 de zile de Post Mare.

Se spune că ultimul weekend al Carnavalului de la Veneția este cel mai bun moment pentru a participa la această sărbătoare, pentru că au loc cele mai importante evenimente, din „Joia Grasă” (Giovedì Grasso) până la „Marțea Grasă” (Martedì Grasso). Este și cea mai aglomerată perioadă. Nu sunt uitați nici amatorii de preparate tradiționale venețiene sau îndrăgostiții care se pot bucura de cele mai spctaculoase cine romantice, în completarea unei plimbări cu gondola sau a unei întâlniri sub clar de lună. Iar din calendarul de evenimente, cele mai importante baluri mascate sunt The Glass Slippers Masquerade Ball, Bal mascat cu reflecții venețiene, Carnival in Love și Ball of Dreams.

Există și mai multe tipuri de oferte care includ spectacole sau cine romantice, pentru care se pot cumpăra bilete online: Tur de carnaval St. Mark, Tur de teatru al Carnavalului de la Veneția, Tur cu cină venețiană pe un galion, Tur Casanova Carnaval Secrets of Venice, Spectacol de bal de carnaval, Carnavalul de la Veneția Pub Crawl, Vânătoarea de comori pentru Carnavalul de la Veneția și multe alte tipuri de pachete turistice. Sunt și oferte de ateliere de creație, unde participanții își pot crea propria mască de carnaval.

Măști de carnaval și costume baroce

Costumele și măștile pe care le poartă aproape toată lumea reprezintă emblema Carnavalului de la Veneția. Designul conține decorațiuni în stil baroc, în culori strălucitoare, auriu și argintiu. Timp de secole, măștile au fost decorate cu blană, pietre prețioase, cristale și pene. Cele mai populare sunt măștile Bauta care acoperă toată fața, dar lasă spațiu dedesubt pentru a mânca și a vorbi. Masca Colombina acoperă doar ochii. Există și masca Doctor Ciuma, cu nas cu cioc lung, sau măștile Volto, care sunt albe, simple, și acoperă toată fața, fiind adesea purtate cu pelerine cu glugă neagră.

Oamenii poartă măști la Carnavalul de la Veneția pentru că evenimentul a preluat și a reinterpretat festivalurile antice romane și grecești în care oamenii se îmbrăcau în costume și purtau măști pentru a ascunde diferențele de clasă socială, în timpul evenimentului. Anonimatul le asigura tuturor libertatea de a se comporta oricum și de a face aproape orice.

Cele mai multe măști care se găsesc astăzi la Veneția sunt fabricate în China. Au mai rămas doar câteva locuri în oraș în care artizanii locali din Veneția fac manual măști tradiționale de carnaval, folosind tradiții care datează din secolul al XIV-lea. Tocmai de aceea au devenit foarte populare, în ultimii ani, atelierele la care participanții la carnaval își pot confecționa măștile singuri, aflând astfel și secretele acestora, chiar de la cei mai buni artizani.

Agențiile de turism din România au, în această perioadă foarte multe tipuri de oferte pentru excursii la Veneția, cele mai ieftine fiind cu autocarul, cu prețuri de la 358 de euro de persoană, pentru șase zile în care se vizitează mai multe obicetive turistice din Budapesta, Viena, Padova și Milano, ajungându-se și la carnaval. Cei care vor să călătorească pe cont propriu, fără a apela la o agenție de turism, trebuie să se asigure că mai găsesc locuri de cazare în zonele din vecinătate, pentru că este perioada anului cea mai aglomerată, când în oraș nu mai este nimic disponibil.