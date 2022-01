Soluția lui Alexandru Rafila pentru românii care au completat formularul PLF, dar au fost amendați

Alexandru Rafila a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, care este soluţia pentru persoanele care au completat formularul de localizare a pasagerilor, dar cu toate acestea au primit amenzi de 3.000 de lei din partea DSP.

"Soluţia este să conteste această amendă dacă există documentarea completării corecte a acestui formular, nu cred că este niciun fel de problemă. Acest formular a rezultat în urma conlucrării cu mai multe instituţii, el are o valoare medicală, dar aplicarea lui a necesitat atât Ministerul Sănătăţii, Poliţia de Frontieră, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Este un formular care funcţionează de foarte mult timp în multe ţări ale Uniunii Europene şi era normal măcar pentru o perioadă în care situaţia pandemiei este îngrijorătoare să existe un astfel de formular care permite identificarea rapidă a contacţilor unei persoane care vine dintr-o altă ţară şi care ar putea să fie bolnavă în momentul în care pătrunde în România", a explicat Alexandru Rafila.

Româncă amendată pe nedrept la întoarcerea în țară. Formularul PLF, o provocare pentru autorități

Formularul digital Passenger Locator Form (PLF) trebuie completat în mod obligatoriu la sosirea în țară și prezentat autorităților, însă chiar și persoanele care respectă procedura ajung să fie amendate din cauza problemelor de gestionare a evidenței din sistem.

După ce o familie din Vaslui a fost amendată cu 6.000 de lei de DSP, după ce s-a întors în țară, din Anglia, deși respectase toate condițiile de triaj epidemiologic - vaccinare, testare, prezentarea formularului PLF - o altă româncă, întoarsă tot din Anglia, semnalează aceeași problemă.

Femeia, care locuiește în Brașov, a fost amendată cu 2.000 de lei pentru că nu ar fi completat Passenger Locator Form, deși ea susține că a făcut acest lucru și că a fost verificată în Aeroportul Otopeni.

„Mi-a fost verificat PLF-ul la aeroport, mi-a fost verificată schema de vaccin şi mi-a fost verificat şi testul făcut în Anglia, care mi-a ieşit negativ, ca să nu mai stau în izolare şapte zile, la întoarcerea în România. Şi, luni, am primit amendă.

Luni m-am dus la DSP şi am încercat să vorbesc cu cei de acolo. Doamna cu care am stat de vorbă mi-a zis că ei nu mai sunt în stare să anuleze amenzile şi că trebuie să merg eu în instanţă cu dovezile pe care le am şi cu amenda şi că s-o contest acolo. Mi-a spus că ei nu mai pot face nimic şi că nu sunt singura persoană, sunt a nu ştiu câta persoană.”, a povestit aceasta pentru Adevărul.

Femeia a mai precizat că aplicația care emite formularele i-a înregistrat greșit datele.

Directorul DSP Brașov susține că procesele verbale de contravenție se încheie pe baza documentelor sosite de la Direcţia Vamală.

Formularul digital de intrare în România, dezvoltat de STS, a devenit obligatoriu din 20 decembrie 2021. Documentul trebuie completat online cu 24 de ore înainte de intrarea în ţară, de către orice persoană, indiferent de mijlocul de transport cu care călătoreşte.



Persoanelor care nu au PLF completat li se permite accesul pe teritoriul României, cu condiția de a completa formularul în următoarele 24 de ore de la intrarea în ţară.

Citește și: Vaccinați, cu nouă teste și cu formularul PLF completat, doi soți din Vaslui au fost amendați cu 6.000 de lei de DSP, la întoarcerea în țară