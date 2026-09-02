Autostrada A0 Sud s-a stricat deja, la un an de la inaugurare. Ministerul Transporturilor cere reparaţii pe "banii constructorului"

Autostrada A0 Sud s-a stricat deja, la un an de la inaugurare. Sursa foto: Horațiu Cosma / Facebook

Horațiu Cosma, secretar de stat în ministerul Transporturilor, a anunţat că au fost date amenzi de aproape 117.000 de euro, în doar două zile, şoferilor care au intrat pe Autostrada A0 Sud cu maşini care au depăşit limitele de tonaj. De asemenea, acesta a solicitat CNAIR să "demareze de urgență un program complet de reparații pe întreaga autostradă", pe banii constructorului. "De la inaugurarea autostrăzii au apărut mult prea multe deficiențe ale lucrărilor pentru ca acestea să poată fi explicate exclusiv prin circulația vehiculelor cu supratonaj", a afirmat Cosma. Autostrada AO Sud a fost deschisă pe 30 iunie 2025.

Horațiu Cosma a anunţat şi ce nereguli au fost găsite în traficul de pe A0, după verificarea a 97 de vehicule.

"Sancțiuni de 589.000 de lei în doar două zile pe A0 Sud. Iar controalele continuă. În ultimele săptămâni am primit nenumărate sesizări privind transporturi care circulă pe Autostrada de Centură București A0 Sud.

Depășiri evidente ale limitelor legale de greutate;

Ignorarea restricțiile de circulație impuse pe timp de caniculă;

Distrugerea drumurilor plătite de români.

Nu am acceptat așa ceva. Ne-am mobilizat împreună cu colegii de la ISCTR și am început verificările. Iar sesizările s-au confirmat.

În primele două zile de controale:

97 de vehicule verificate;

59 de vehicule cântărite;

28 de vehicule imobilizate;

56 de sancțiuni aplicate;

589.000 de lei - valoarea totală a amenzilor.

Cifrele vorbesc de la sine. Supratonajul nu este o simplă abatere birocratică. Înseamnă drumuri degradate, costuri suplimentare pentru întreținerea infrastructurii și, în anumite situații, riscuri suplimentare pentru siguranța rutieră", a afirmat Horațiu Cosma.

Autostrada A0 Sud trebuie reparată

"Regulile trebuie respectate de toată lumea. Protejăm infrastructura și, în același timp, îi protejăm pe transportatorii care își fac corect treaba și respectă legea.

Dar pe A0 Sud avem și o altă problemă, pe care nu o putem ignora. De la inaugurarea autostrăzii au apărut mult prea multe deficiențe ale lucrărilor pentru ca acestea să poată fi explicate exclusiv prin circulația vehiculelor cu supratonaj.

Am solicitat conducerii CNAIR să demareze de urgență un program complet de reparații pe întreaga autostradă. Pe banii constructorului, evident. Lucrarea este în garanție, iar deficiențele trebuie remediate de constructor.

Și vreau ca aceste intervenții să fie făcute cu un deranj cât mai mic pentru participanții la trafic. Românii au plătit pentru o autostradă pe care să o poată folosi în integralitate, în condiții bune și de siguranță", a mai punctat Horațiu Cosma, secretar de stat în ministerul Transporturilor.