Avocatul clinicii unde a murit fetiţa de 2 ani îl contrazice pe Rogobete: "Are informații complet greșite. Avea echipamentul necesar"

2 minute de citit Publicat la 15:49 16 Noi 2025 Modificat la 15:49 16 Noi 2025

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedi Images

Clinica stomatologică din Bucureşti la care o fetiţă de numai doi ani a murit săptămâna aceasta a transmis un nou comunicat, prin care susţine că "sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare". Mai mult, avocatul clinicii, Tudor Valerică, l-a contrazis în direct la Antena 3 CNN pe ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spunând că acel cabinet "avea tot minimul necesar".

"Locația respectivă avea absolut toate echipamentele necesare. Și aici mă refer la aparatul de anestezie, defibrilator, monitoare. Nu este reală afirmația că nu ar fi existat echipamentul necesar, din contră, echipamentul de acolo era peste dotarea oricărui spital de stat. Domnul ministru are informații complet greșite, preluate probabil emoțional din alte surse, dar eu vă spun că această aparatură exista. Erau 2 medici ATI care au încercat să salveze viața copilului", a spus Valerică.

Avocatul a afirmat că "tot procesul de resuscitare a durat 3 ore. Nu a fost chemat niciun avocat, nu s-a intervenit la camerele de vedere, nu s-a pus la îndoială nicio clipă momentul resuscitării".

Clinica a emis un nou comunicat de presă: "Sediul avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare"

"Situaţia autorizării sediului

Sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii.

Personalul medical nu a fost informat că autorizația nu era încă emisă și nu a avut nicio implicare în acest proces. În ceea ce privește dotările, confirmăm că locația era echipată cu toată aparatura și materialele medicale necesare, conforme cerințelor legale în vigoare.

Suspendarea activității

Activitatea în acel sediu a fost suspendată imediat. Tratamentele pacienților au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, care sunt complet autorizate.

Situația anchetei

Cauza medicală a incidentului este în curs de investigare de către instituțiile abilitate – medicină legală, organele de anchetă și Colegiul Medicilor.

În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă de cauza medicală a decesului.

Pe durata intervenției de urgență, întreg personalul medical a acționat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului. Crystal Dental Clinic SRL cooperează integral cu toate autoritățile și pune la dispoziție toate documentele solicitate.

Analiza internă

Am inițiat o analiză internă completă pentru a stabili:

cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării,

unde au existat vulnerabilități administrative,

ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situații.

Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative și nu personalul medical.

Poziția clinicii față de familie

Regretăm profund pierderea suferită. Este o tragedie care ne afectează pe toți, iar gândurile noastre sunt alături de familie. Vom continua să oferim autorităților tot sprijinul necesar pentru stabilirea adevărului", a transmis clinica.