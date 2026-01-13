Ce pedeapsă a primit angajatul Guvernului care a bruscat ziariştii la Palatul Parlamentului, inclusiv o jurnalistă Antena 3 CNN

Jurnaliști îmbrânciți la Parlament de un angajat al Guvernului. Foto: Captură video

Guvernul a anunţat, marţi, că ofiţerul de presă care a bruscat jurnaliştii aflaţi pe holurile de la Palatul Parlamentului, în data de 26 noiembrie 2025, a fost sancționat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, conform unui articol din Codul Muncii. Decizia a venit după cercetarea disciplinară efectuată de o comisie convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului.

"Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuții de ofițer de presă din cadrul Direcției Comunicare și Relații cu Presa, implicat în situația din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, și-a încheiat activitatea.

Comisia a constatat săvârșirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancționat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, potrivit art. 248 alin 1 lit.c din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată" - este comunicatul autorităţilor.

Ce s-a întâmplat în noiembrie

Reamintim, în data de 26 noiembrie, jurnalista Antena 3 CNN Cătălina Mănoiu, împreună că alți colegi din presă aflați la Parlament, au fost bruscați de un ofițer de presă al Guvernului în momentul în care încercau să-i pună întrebări premierului Ilie Bolojan.

Acesta a refuzat să facă declarații, iar ofițerul de presă i-a oprit pe jurnaliștii care încercau să obțină răspunsuri de la prim-ministru. Ulterior, Guvernul a transmis un mesaj în care precizează că „regretă excesul de zel” și că acestă „conduită” va fi „supusă unei verificări disciplanare”.

Jurnalista Cătălina Mănoiu a declarat atunci, în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", că la nivelul Cancelariei premierului se discută despre restructurarea posturilor şi că asupra ofițerului de presă al Guvernului care a bruscat-o pe ea, dar şi pe alţi jurnalişti, există presiuni.

"Pe noi ne-a surprins acest comportament. Oamenii sunt îngrijoraţi şi, în astfel de momente, din păcate, reacţionează aşa", a spus Cătălina Mănoiu.