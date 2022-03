Concert emoţionant în Gara de Nord: Artistul internațional Tom Odell a cântat pentru refugiații ucraineni

Artistul britanic Tom Odell şi-a adus propriul tribut artistic pentru refugiații ucraineni care au fost nevoiți să își părăsească țara din cauza războiului. El şi-a adus pianul în faţa peroanelor din Gara de Nord și a interpretat piesa „Another Love”, melodie lansată în 2012 care i-a adus recunoașterea internaţională. Piesa sa a devenit imnul celor care protestează pașnic pentru pace zilele aceasta în întreaga lume, împotriva invaziei ruse în Ucraina.

Sute de oameni s-au oprit să îl asculte pe artist, mulți dintre ei cu ochii în lacrimi.

Un video cu momentul emoționant din Gara de Nord a fost publicat pe pagina de Instagram SAGA Festival, organizatorul evenimentului caritabil de sâmbătă de pe Stadionul Naţional.





„Am cântat în Ucraina de multe ori, în Kiev și Liov și întotdeauna mi-a plăcut să susțin concerte acolo. Este devastator și tulburător să vezi ce se întâmplă acum acolo și vreau să-i ajut așa cum pot. Dacă era Anglia invadată, mi-ar fi plăcut să știu că alte țări se gândesc la noi și alți oameni din întreaga lume se gândesc la noi și ne susțin. Bănuiesc că acesta este mesajul meu pentru poporul ucrainean. Ne pasă tuturor!”, a transmis artistul.

"We are one" va fi cel mai mare concert caritabil din ţara noastră, iar veniturile generate vor fi donate spre poporul ucrainean, în condiţiile în care sute de mii de ucraineni şi-au părăsit locuinţele din cauza războiului declanşat în ultima săptămână de Rusia.

Evenimentul are loc sâmbătă, 12 martie 2022 şi va însemna opt ore de show live susţinut de cei mai iubiţi artişti români şi internaţionali.