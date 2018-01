Artiștii români, promovați de ICR în Portugalia

'De la textil la tactil - o lume a visului' este titlul expoziţiei prezentate joi seară, în Sala Mare a ICR, de artiştii Ana Bănică, Dorina Horătău şi Ioana Stanca şi curatoriată de Ioana Ciocan, vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici.



La eveniment au participat numeroase personalităţi din lumea culturală, artişti, curatori, profesori, cercetători, oficialităţi, printre care Petru Lucaci, preşedintele Artiştilor Plastici, Cătălin Bălescu, de la Universitatea Naţională de Arte, Andreea Flondor, de la Universitatea de Arte din Timişoara, profesorul Dragoş Gheorghiu, viceprimarul Capitalei, Tomniţa Florescu, actriţa Daniela Nane.



'Suntem foarte onoraţi şi bucuroşi că doamna Vasconcelos, care are expoziţii în marile muzee ale lumii, se află în aceste zile în România. Joana nu este numai un om extraordinar, ci şi un reprezentat de seamă al industriilor creative. Ea a devenit o industrie, un model pentru cei tineri', a spus doamna Liliana Ţuroiu. În numele Institutului Cultural Român, preşedintele ICR i-a acordat Joanei Vasconcelos o distincţie de 'prieten al culturii române'.





'Prin grija ICR, asist la un moment istoric: vizita Joanei Vasconcelos în România. Suntem extrem de fericiţi să-i dedicăm această expoziţie', a subliniat curatoarea expoziţiei, Ioana Ciocan.



În cadrul evenimentului, preşedintele ICR a anunţat că doi artişti plastici vor primi o bursă să lucreze în atelierul creatoarei şi că se discută organizarea unei expoziţii de anvergură cu lucrările artistei la Bucureşti.



La rândul său, artista Joana Vasconcelos a admirat lucrările expoziţiei 'De la textil la tactil - o lume a visului', spunând că e o bucurie să descopere România în această vizită.



'Mulţumesc Institutului Cultural Român şi, personal, doamnei Liliana Ţuroiu, pentru această călătorie minunată în România. Arta, de fapt, e o călătorie. Am parcurs, în călătoria mea artistică, toate etapele: am fost elev, student, am devenit profesor, apoi am decis să fiu un artist pe cont propriu. Mi-am făcut propriul atelier. Sunt în România pentru că e important să cunoşti alte culturi, e important să cunoşti oameni, să întâlneşti artişti de pe alte meridiane. şi eu învăţ de la voi, de la cultura voastră, de la arta voastră. La rândul meu, vreau să vă fac cunoscute arta şi meşteşugul meu. Doresc să revin, în România, ca să vă arăt ceea ce am făcut eu, ca artist, în ultimii 25 de ani. Încerc să aduc amprenta voastră artistică în lumea mea şi eu să vă prezint, la rândul meu, arta mea. E important să dezvoltăm legături unii cu alţii. Prin deschiderea acestor porţi de cultură, prin deschiderea noastră unii către alţii devenim, spiritual, mai bogaţi. Arta e o călătorie prin care ne îmbogăţim spiritual unii pe alţii', a declarat artista.



În programul vizitei Joanei Vasconcelos în România, pe lângă prezentarea tradiţiilor româneşti din Bucureşti şi din ţară, au fost prevăzute întâlniri cu o serie de oficiali români, cu directori şi curatori din cadrul unor muzee, cu artişti din sfera industriilor creative, cu profesori şi studenţi de la universităţi de arte din Bucureşti şi din ţară.



Joana Vasconcelos a vizitat, în aceste zile, Galeria Europeană şi Galeria de Artă Veche Românească de la Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Satului, Palatul Parlamentului.



Vineri, 26 ianuarie 2018, de la ora 15.30, Joana Vasconcelos participă la expoziţia 'Tradiţii şi meşteşug în design-ul românesc contemporan', organizată de ICR şi de 'The Institute', galeria industriilor creative româneşti, unde sunt expuse obiecte semnate de Kraftmade, Deltacraft, Patzaikin, Meşteshukar ButiQ, Ubikubi, Mădălina Andronic, Mihai Stamati. Artista se va întâlni cu Andrei Borţun, preşedintele 'The Institute', cu reprezentanţi ai mass-media, ai Ambasadei Portugaliei în România, directori de muzee.



Evenimentul va avea loc la sediul 'The Institute'.



În cadrul întâlnirilor diplomatice, artista a avut întrevederi la sediul Ministerului Afacerilor Externe, cu domnul ministru Teodor Meleşcanu şi, la sediul Ambasadei Portugaliei, cu E.S. domnul Fernando Teles Fazendeiro, Ambasadorul Republicii Portugheze în România.



'În aceste zile, artista a devenit şi un real ambasador al Portugaliei, în contextul sărbătoririi celor o sută de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Portugalia şi România. Vreau să-i mulţumesc domnului ministru Teodor Meleşcanu, pentru invitaţia şi primirea călduroasă de la Ministerul de Externe. Adresez mulţumiri echipei ICR Lisabona şi Ambasadorului României în Portugalia, Excelenţa Sa doamna Ioana Bivolaru, care şi-au unit eforturile şi au fost parteneri reali pentru succesul acestei vizite', a menţionat preşedintele ICR, Liliana Ţuroiu.



'Prin cultură putem ajunge în foarte multe locuri, în care nu am putea ajunge altfel, prin procedurile de diplomaţie obişnuite. Promovarea, încurajarea şi crearea unor legături între spaţii culturale, între artişti şi între instituţii, pe criterii de similaritate, reprezintă premise pe care se bazează programul de mobilitate culturală asumat de Institutul Cultural Român', a mai punctat preşedintele ICR.