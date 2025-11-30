Un tablou de Rubens dispărut acum patru secole a fost vândut pentru aproape 3 milioane de euro la o licitație în Versailles

Deși Rubens a realizat numeroase picturi pentru spații de cult, specialiștii cred că această lucrare a fost destinată unui colecționar privat. sursa foto: Osenat.com

Un tablou semnat de celebrul pictor flamand Peter Paul Rubens (1577–1640), dispărut încă din anul 1613 și redescoperit abia anul trecut, a fost adjudecat duminică la o licitație organizată la Versailles, pentru aproape 3 milioane de euro, cu taxe incluse, relatează Agerpres.

Pictura, intitulată „Hristos pe cruce”, are dimensiunile de 105,5 x 72,5 centimetri și a fost găsită în septembrie 2024, în timpul inventarierii unui imobil privat din Paris. Lucrarea a fost vândută pentru 2,94 milioane de euro.

Deși Rubens a realizat numeroase picturi pentru spații de cult, specialiștii cred că această lucrare a fost destinată unui colecționar privat.

Tabloul ar fi fost cumpărat de pictorul William Bouguereau (1825–1905) sau de fiica acestuia, Henriette Vincens-Bouguereau (1857–1913), care „poate că erau conştienţi” de valoarea reală a picturii, dar „nu au împărtăşit-o”.

Lucrarea a rămas în conacul familiei timp de generații, până când moștenitorii au decis să o scoată la vânzare, au precizat reprezentanții casei de licitații Osenat.