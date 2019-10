ANTENA3.RO LIVE. Care sunt semnele că am avea nevoie de psiholog

Trăim încă în țara sau mai degrabă în societatea care nu a depașit rușinea de a merge la psiholog. Știm că ceva nu e în regulă, dar nu ni se pare important. Ușor, ușor lucrurile se mișcă, dar adesea e chiar prea ușor.

Online-ul a început însă să ofere alternative, echipe specializate de terapeuți care pot fi găsiți și în momentele de criză, în care ai senzația că nu mai ai nicio soluție și pentru terapie obișnuită.

Mihai Bran,unul dintre fondatorii Atlas - atlashelp.net, o astfel de platformă online, a vorbit la Antena 3 LIVE despre atacuri de panică, stres, insomnii, cum să le faci față, ce se ascunde în spatele lor, dar și despre de ce ar trebui să mergem la terapie, ce ne ține să n-o facem, care sunt semnele că ar trebui sa mergem.

Ce este Platforma ”Atlas”

„Platforma „Atlas” se desfășoară în mediul virtual, este un agregator de sănătate mentală, pshioterapeut. Sunt specialiști care îți oferă serviciile în modul digital, te poți vedea cu el direct de pe laptop, într-un mediu securizat. Modul de interacțiune cu terapeutul este similar cu cel de la cabinet. Este ca și când ai merge la cabinet doar că stai mult mai comod acasă și discuți cu psihologul. Având în vedere că locuim în Bucuresti și traficul ne omoară, poți încerca și o ședință din trafic, dar nu recomandăm. Cel mai bine este ca pacientii să fie într-un mediu securizat. Ședinta se poate ține oriunde si nu esti limitat de locație”, a povestit psihiatrul Mihai Bran.

Cine sunt clienții platformei

„Clienții reprezintă orice om care are la un moment dat o problemă de săntate mentală sau emoțională. Nu însemnă că ai un diagnostic phihiatric sau o boală, se poate avea și o problemă de relaționare spre exemplu. Platforma poate fi utilizată de orice persoană peste 18 ani, femei și bărbați. Problemele de cuplu sunt printre cele mai frecvente,împreună cu cazurile de anxietate. Utilizatorii care trec prin stări depresive pot găsi ajutor în terapeuții de pe platformă. Platforma este gandită astfel încât să identifice problema și să sugereze specialistul.”

„Sunt specialiști activi și noaptea, lucrează și cu persoane din Statele Unite, de exemplu. Eu sunt psihiatru și am văzut pacienți care veneau la mine, cu diverse probleme dar nu locuiau aici. Mă întrebau unde să se ducă iar serviicile alternative erau scumpe. Prețul este un criteriu important când decizi să acorzi atenție și sănătății mentale. Statul are cum să deconteze dar este destul de complicat. Prețurile aici sunt mult sub prețurile pieței libere. Poți beneficia de acest ajutor daca ai și un diagnostic, altfel casa de asigurări nu va deconta.” a explicat psihiatrul legat de platforma de sănătate mentală Atlas.

Ce este depresia?

„Depresia este o boală. Este un diagnostic clinic, care se pune în urma unor simptome și a unei perioade de timp. Pacienții trebuie să se adreseze psihiatrului sau măcar medicului de familie.Tratamentul poate fi medicamentos, terapeutic, sau o combinație dintre cele două. Episodul depresiv presupune lipsa chefului, tulburări de somn, tulburări alimentare, persistă minim 2 săptămâni și afectează funcționarea, relațiile sociale și cele de la locul de muncă. Există persoane predispuse dar nu e o teorie care să spună exact cine. Atitudinea legată de această boală este una greșită și vine din lipsa educației, ar trebui să existe ore de sănătate mentală în școli, sau măcar ore de sănătate emoțională. Și bărbații plâng și fac depresii, mai rar dar mai severe. Depresia poate să apară și la copii, și la adolescenți, și la bătrâni. Depresia nu alege în funcție de nivelul social sau cel de studii.

Ce sunt și cum apar insomniile?

„Insomniile nu înseamnă că adormi mai greu, dar dacă calitatea somnului este afectată atunci putem vorbi de astfel de tulburări. Atunci când te trezești des, dacă stai să te uiți pe pereți, mai adormi, atunci calitatea somnului este afectată, ne trezim obosiți și cu dureri de cap. Cauzele pot fi multiple iar igiena somnului e foarte importantă. Nu trebuie să bem cafea seara, trebuie să aerisim, să creăm o atmosferă relaxantă. O mare problemă legată de insomia pacienților este faptul că ei nu ajung la medic, ci merg direct în farmacii și încearcă să își trateze singuri problema. Insomnia este frecventă în cazul pacienților de depresie, și se pot trata la pachet.”

Când apare anxietatea și cum o depistăm?

„Anxietatea este boala secolului, vorbim de un aspect întreg de tulburări, fobii specifice, cum ar fi claustrofobia, atacuri de panică sau tulburări excesive. Atacurile de panică pot fi declanșate de anumiți triggeri. Simți că inima bate mai tare, transpiri, și apar simptome psihice, poți avea chiar și senzația că mori sau că plutești.

Important este să conștientizezi că ai problemă și să ceri ajutor. Tratamentul depinde în funcție de intensitatea problemei. Există și forme de terapii mai scurte, care nu durează neapărat ani de zile. Dacă suferi de atacuri de panică de exemplu, tratamentul trebuie concentrat pe acastă problemă și nu pe întreaga poveste de viață.”

Comform psihiatrului, medicamentele anti-depresive nu reprezintă un pericol pentru sănătate, și nu produc schimbări de comportament: „Sunt medicamente sigure care te ajută să treci peste problemă. Mitul legat de faptul că toate medicamentele terapeutice te sedează sunt false. Nu te transformă într-un zombie.”

Când vine vorba de medicamentele naturale din farmcii, specialistul este de părere că ele nu pot trata o afecțiune, însă specifică faptul că efectul placebo poate apărea la unele persoane: „Există și efectul placebo care nu poate fi controlat.”

Dacă ați putea face un program de educație mantală, de unde ați începe?

„Dacă ar fi să facem o educație am începe din școli, aș introduce ore de sănătate mentală. Este normal să fii supărat și trist. Ajungem să creștem copii frustrați care își vor vărsa nemulțumirile în obiceiuri nu tocmai sănătoase. Neglijăm lucruri importante, diagnostice medicale. Pe vremea când lucram în spitalul Obregia veneau mulți pacienți cu dependețe, de la alcool la droguri. Eu zic că în programa școlară s-ar găsi o oră pe săptămână în care să se vorbească de astfel de lucruri și s-ar găsi și voluntari.”

