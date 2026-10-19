Elevii dau verdictul, alături de profesioniști: începe „Natura în obiectiv – Fest Vol”, festivalul care aduce natura pe marele ecran

Foto: Fest Vol

Natura ajunge pe marele ecran, iar elevii din Voluntari au un cuvânt de spus în alegerea câștigătorilor. Festivalul Internațional de Film Ecologist „Natura în obiectiv – Fest Vol” începe cu proiecții și activități educative care aduc în atenția publicului frumusețea naturii și responsabilitatea de a o proteja.

Evenimentul se desfășoară cu susținerea Consiliului Local Voluntari și a Primăriei Voluntari, prin Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară (DECSIC), în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București.

În al 15-lea an de existență, festivalul propune o întâlnire între cinematografie și educația ecologică, în care spectatorii tineri devin și evaluatori. Filmele din competiție sunt jurizate de două jurii: unul de specialitate și unul alcătuit din elevi din Voluntari.

Pentru criticul de film Marina Roman, membră a juriului, această întâlnire între generații deschide perspective noi asupra filmelor.

„Un film bun despre natură ne face să vedem ceea ce, în viața de zi cu zi, trecem cu vederea. Sunt curioasă ce filme îi vor convinge pe elevii din juriu și, mai ales, ce argumente vor aduce. Privirea lor poate descoperi lucruri care nouă, profesioniștilor, ne scapă.”

Participarea în juriu îi încurajează pe elevi să privească atent, să compare și să își argumenteze alegerile. Dincolo de mesajul ecologic, fiecare film oferă ocazia unei discuții despre felul în care o poveste poate emoționa și poate schimba percepții.

Monica Vîlcu, actriță și membră a juriului, pune accent pe sinceritatea poveștilor și pe libertatea copiilor de a-și forma propriile opinii.

„Copiii simt imediat când o poveste este sinceră și când încearcă doar să le dea o lecție. Mă bucur că aici au un cuvânt de spus și că își pot susține alegerile. Îmi doresc să plece de la proiecții cu o scenă în minte, cu o întrebare și cu dorința de a avea mai multă grijă de natura din jurul lor.”

Proiecțiile sunt însoțite de activități educative interactive, într-un program adresat în special elevilor, dar deschis comunității. „Natura în obiectiv – Fest Vol” îi invită pe participanți să descopere, prin film, atât lumea din jur, cât și propriul rol în protejarea ei.