Imagini cu un protest inedit la o benzinărie din Bacău: a vrut să plătească "plinul" cu 3 găleţi de monede. Cum a reacţionat casieriţa

Imagini cu un protest inedit la o benzinărie din Bacău. Sursa foto: captură video

Românii protestează în continuare faţă de preţul carburanţilor. După ce, vineri, mai mulţi şoferi au organizat un marş în judeţul Bihor, când au alimentat de 2 lei, la pompă, apoi au claxonat minute în şir, pe străzi, acum un conducător auto din judeţul Bacău a vrut să achite cu 3 găleţi de monede, după ce a făcut plinul.

Bărbatul a alimentat la o benzinărie, apoi a mers să plătească la casă. A pus pe tejghea trei găleţi de monede. Angajatele au rămas uimite şi au refuzat să accepte această metodă de plată.

"Am făcut şi noi plinul şi vreau să plătesc", a spus un şofer.

"Îmi achiţi altfel, n-am cum să iau aşa", a răspuns casieriţa.

"Staţi puţin, ăştia nu sunt bani? Nu e frumos ce faceţi", a reacţionat bărbatul.

› Vezi galeria foto ‹

Motorina standard a depăşit 10 lei pe litru

Cel mai negru scenariu al specialiștilor în energie a devenit realitate: luni dimineață, în mai multe benzinării din țară, prețul motorinei standard a depășit pragul psiholologic de 10 lei. Sunt benzinării unde, luni dimineață, motorina standard a depășit prețul de 10 lei/litrul, după ce la prima oră, prețul ajunsese la 9,99 lei/litrul.

Benzina s-a scumpit, din 27 februarie până în prezent, cu peste 1,20 lei pe litru, iar luni dimineață a ajuns la 9,23 de lei/litrul.

În această dimineaţă, preţul barilului de petrol a ajuns la 113 dolari. La pompă, prețurile combustibililor sunt din ce în ce mai mari spre disperarea transportatorilor, dar și a șoferilor în general.

Şoferii care fac plinul cu motorină plătesc aproape 500 lei, cu 85 de lei mai mult decât în urmă cu trei săptămâni, când a izbucnit războiul din Iran, iar Strâmtoarea Ormuz a fost blocată, iar plinul de benzină este mai scump cu 61 lei.

Primele măsuri ale Guvernului

Guvernul va adopta, marți, o ordonanță de urgență prin care va fi instituită situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, a anunțat Executivul, într-un comunicat de presă. Pe timpul perioadei de criză adaosul comercial la motorină și benzină va fi limitat.

Măsurile care vor fi adoptate de Executiv:

adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică;

exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei;

pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final;