Imagini spectaculoase cu Lacul Vidraru. Deversarea "a desenat peisaje rare pe valea Argeșului"

1 minut de citit Publicat la 11:02 25 Noi 2025 Modificat la 11:23 25 Noi 2025

Foto: Facebook / Romeo Dinică via Apele Romane

Nivelul apei din Lacul Vidraru a scăzut considerabil în urma exerciţiilor de deversare controlată a apei. Astfel, deversarea "a desenat peisaje rare pe valea Argeșului", potrivit unui mesaj publicat de Apele Române, pe Facebook.

"Deversarea controlată de la Vidraru a desenat peisaje rare pe valea Argeșului. Pantele abrupte, albia eliberată și apa în mișcare au transformat locul într-un tablou viu, urmărit pas cu pas de echipele noastre din teren.

13 puncte de monitorizare, hidrologi, tehnicieni și formații de intervenție — toți veghează pentru ca aceste schimbări spectaculoase să se desfășoare în siguranță pentru comunitățile riverane. Natura își schimbă forma, noi îi urmărim ritmul", a scris Apele Române.

Un amplu exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru a avut loc la finalul lunii octombrie. Au eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate în condiţii de siguranţă.



"Scopul exerciţiului este testarea condiţiilor reale de deversare controlată a apei, în contextul în care, în luna decembrie, va începe golirea barajului Vidraru pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru. Am dispus mobilizarea tuturor instituţiilor implicate, astfel încât exerciţiul să se desfăşoare în deplină siguranţă", spunea atunci Ioana Făcăleaţă, prefectul judeţului Argeş.