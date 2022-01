Boicot la CSM. Şapte magistraţi se opun interimatului judecătorului Bogdan Mateescu

Anunţul a fost făcut de judecătoarea Andreea Chiş.

"Azi, eu şi colegii judecători Mihai Andrei Bălan, Gabriela Baltag, Evelina Oprina şi colegii procurori Tatiana Toader, Florin Deac, Cristian Ban, am ales să nu participăm la şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, iar, ulterior, eu şi colegii judecători enumeraţi nu am participat nici la şedinţa Secţiei de judecători.

Şedinţa Plenului nu a mai avut loc pentru lipsă de cvorum, iar şedinţa Secţiei de judecători a avut loc cu participarea Ministrului Justiţiei, care a asigurat cvorumul, dânsul neparticipând şi la şedinţa Plenului", a transmis judecătoarea Andreea Chiş.

Magistratul îi acuză pe ceilalţi membri ai CSM că refuză să respecte legea şi că vulnerabilizează sistemul judiciar prin menţinerea la conducerea Consiliului a judecătorului Bogdan Mateescu.

"Am cerut intrarea în legalitate prin exercitarea de către vicepreşedintele a atribuţiei de conducere a şedinţei Plenului şi de alegere a unui preşedinte de şedinţă în cazul şedinţei Secţiei pentru judecători, preşedinte de şedinţă care putea fi inclusiv cel nelegal desemnat interimar, însă am fost refuzaţi. Majoritatea a refuzat să aplice legea. (..) Azi, o minoritate de 7 membri ai Plenului, reprezentând jumătate din membri aleşi, precum şi de 4 membri din cei 9 membri aleşi ai Secţiei de judecători, am refuzat să întărim şi să perpetuăm o nelegalitate comisă prin Hotărârea nr. 211/16.12.2021, decisă de o majoritate foarte strânsă din Plenul CSM, de desemnare a unui preşedinte interimar, contrar Constituţiei României şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Participarea la o şedinţă condusă de un preşedinte nelegitim loveşte de nulitate orice hotărâre a Consiliului adoptată în aceste condiţii", a spus Chiş, potrivit adevarul.ro.

Blocajul a apărut când CSM a respins candidaturile judecătoarelor Andreea Chiş şi Gabriela Baltag la conducerea instituţiei, numind doar vicepreşedintele din rândul procurorilor, respectiv pe Nicolae Solomon. Ulterior, plenul l-a avizat interimar pe Mateescu, cel care a condus Consiliul şi anul trecut.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal