Fostul senator Marius Isăilă a fost trimis în judecată de DNA după ce ar fi promis intervenţii la ministrul Apărării

Marius Isăila voia să se folosească de Romtehnica, ca să intermedieze vânzarea de obuze din Kazahstan în Ucraina. Sursa colaj foto: Agerpres

Fostul senator PSD, Marius Ovidiu Isăilă, a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, după ce ar fi promis intervenţii la fostul ministru al Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională Romtehnica, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marţi, AGERPRES, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unui bărbat cu privire la săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă.

Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că ar fi vorba despre fostul senator Marius Isăilă.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în datele de 09 şi 15 octombrie, în Bucureşti, bărbatul ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru fostul ministru al Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24 octombrie, el având reprezentarea că Moşteanu şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii CN Romtehnica SA, cu acţionar unic statul român, prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată din Bulgaria.

"Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie", menţionează anchetatorii, potrivit sursei citate.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsura preventivă dispusă în cauză.