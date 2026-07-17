Detalii din afacerea pensiilor fictive. Cum acționa rețeaua. Surse: Expertul judiciar vizat ar fi cumpărat vechime pentru el și soție

Ștampilele ridicate de procurori ar fi fost utilizate pentru falsificarea documentelor. FOTO: Poliția Română

Expertul judiciar care ar fi printre suspecții din dosarul în care procurorii DIICOT investighează fraudarea sistemului public de pensii ar fi cumpărat la rândul lui vechime fictivă în muncă atât pentru el, cât și pentru soția lui, potrivit unor surse judiciare.

Informațiile apar în ancheta privind fraudele de la casele de pensii, în cadrul căreia au fost făcute percheziții la Casa de Pensii a Municipiului București și la alte instituții din țară.

Expertul, Z.V., ar fi avut un rol activ în identificarea și îndrumarea persoanelor care doreau să obțină ilegal pensii sau alte drepturi sociale.

Anchetatorii au descoperit că Z.V. și soția sa, Z.E., figurau în evidențele statului cu perioade de muncă ce ar fi fost create artificial prin intermediul unor firme folosite de rețea. Declarațiile depuse la ANAF arătau că cei doi lucraseră și plătiseră contribuții sociale, deși activitatea profesională declarată nu ar fi fost desfășurată în realitate. Prin acest mecanism, expertul și soția sa ar fi urmărit să inducă în eroare instituțiile statului și să obțină beneficii financiare necuvenite din sistemul public de pensii, potrivit surselor citate.

Sursele judiciare susțin că Z.V. și-ar fi folosit cunoștințele despre legislația muncii și sistemul asigurărilor sociale pentru a contribui la dezvoltarea mecanismului de fraudare.

Expertul ar fi oferit consultanță membrilor grupării, ar fi identificat lacunele legislative care puteau fi exploatate și ar fi îndrumat persoanele interesate să obțină ilegal drepturi sociale.

Potrivit surselor citate, grupul infrațional organizat ar fi fost constituit în 2018. De atunci, rețeaua ar fi introdus în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală declarații fiscale false, prin care era creată vechime fictivă în muncă pentru un număr mare de persoane. Este vorba despre declarațiile 112, documente care conțin informații privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și persoanele asigurate. Datele false ar fi fost folosite ulterior de casele de pensii pentru emiterea fără drept a unor decizii de pensionare sau pentru stabilirea unor pensii mai mari.

Ce rol ar fi avut angajatul Casei de Pensii

Un rol important în rețea i-ar fi revenit lui I.L., angajat al Casei Naționale de Pensii. Prin funcția sa, acesta avea acces la bazele de date în care sunt înregistrate perioadele lucrate și contribuțiile plătite. Potrivit anchetatorilor, el ar fi verificat dacă vechimea fictivă introdusă prin declarațiile 112 devenise vizibilă în sistemul ANAF. De asemenea, le-ar fi transmis celorlalți membri ai rețelei informații care nu erau publice, potrivit surselor judiciare citate.

Anchetatorii susțin că mecanismul nu ar fi fost folosit numai pentru clienții grupării. Unii dintre cei implicați și-ar fi creat vechime fictivă pentru ei sau pentru membrii familiilor.

Potrivit surselor judiciare, gruparea ar fi utilizat firme fără activitate economică reală pentru a simula contracte și perioade de muncă. Unele dintre societăți erau radiate de mai mult de zece ani. Prin intermediul acestora ar fi fost depuse declarații fiscale false, astfel încât beneficiarii să apară în bazele de date ale statului ca salariați și contribuabili.

Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut miercuri 30 de percheziții în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, într-un dosar privind fraudarea sistemului public de pensii. Anchetatorii susțin că peste 860 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă, prin introducerea în bazele de date ale ANAF a unor declarații fiscale nereale. Prejudiciul calculat până la finalul anului 2024 se ridică la aproximativ 7 milioane de lei.