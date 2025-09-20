Flavius Nedelcea, secretarul de stat acuzat de abuz în serviciu, a fost pus sub control judiciar

Flavius Nedelcea, fost secretar de stat în ministerul Economiei. Sursa foto: Inquam

Flavius Nedelcea, secretarul de stat acuzat de abuz în serviciu, după ce ar fi intervenit pe lângă șeful ANPC pentru a schimba un șef local de la Protecția Consumatorilor a fost pus sub control judiciar.

Nedelcea a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de ani.

Flavius Nedelcea, spun anchetatorii, ar fi intervenit la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, pentru a o schimba din funcție pe șefa instituției din Caraș-Severin, județul său de origine. Sunt cercetați în același dosar - sub control judiciar - actualul președinte interimar al ANPC, dar și un director din aceeași instituție.

Procurorii susțin că faptele s-au petrecut în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025. După presupusa intervenție a lui Nedelcea - actualul președinte interimar al ANPC, pe atunci vicepreședinte al instituției - a mutat-o pe șefa ANPC Caraș-Severin pe o funcție inferioară.

După ce DNA a ajuns la el, Nedelcea și-a recunoscut faptele și a hotărât să colaboreze cu procurorii. Astfel, apare în dosar și numele lui Ion Mocioalcă, preşedintele Curții de Conturi. Nedelcea s-a dus cu o cameră dată de DNA la Mocioalcă, însă s-a dat de gol că l-a avertizat pe acesta că urmează să fie filmat.

„A scris un mesaj pe telefon: «Am cameră», a arătat ecranul lui Mocioalcă şi, nefiind antrenat cu camere, în momentul în care a întors telefonul să-l lase în jos, mesajul a rămas pe înregistrarea celor de la DNA", a explicat jurnalistul de investigaţii Dragoș Boța.