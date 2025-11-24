Judecătoria Sectorului 1 decide dacă începe procesul împotriva lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară

Primul termen din dosar a fost pe 11 noiembrie. Foto: Getty Images

Magistraţii Judecătoriei Sectorului 1 decid astăzi dacă începe judecarea pe fond a dosarului în care fostul candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, este acuzat de propagandă legionară și complicitate la tentativa de lovitură de stat. Decizia urmează să fie luată chiar la un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale care a zguduit România.

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 urmează să stabilească dacă validează rechizitoriul și dacă mențin trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară. Asta după ce acesta a promovat în repetate rânduri, atât înainte de campania electorală, cât și în perioada campaniei electorale, numeroase ideologii legionare sau cultul persoanelor acuzate de crime împotriva umanității, notează procurorii.

Primul termen din dosar a fost pe 11 noiembrie, când avocaţii lui Georgescu au încercat să-i convingă pe magistrați să trimită rechizitoriul înapoi la Parchetul General, pe motiv că nu ar exista probe suficient de solide.

De cealaltă parte, reprezentantul Parchetului General, prezent în sală, a prezentat probele care sunt acum pe masa procurorilor și care atestă că Georgescu este un adept al ideologiilor legionare, lucru pe care l-a arătat în repetate rânduri în spațiul public.

Magistrații și-au luat aproape două săptămâni pentru a analiza toate argumentele, iar astăzi vor da decizia. Între timp, pe Georgescu îl așteaptă și alte dosare care au fost trimise în judecată. Cel mai important dintre ele este cel în care este acuzat de tentativa de lovitură de stat pe care o pre-plănuia împreună cu Horațiu Potra și 20 de mercenari, acum aproape un an, pe data de 8 decembrie, atunci când trebuia să aibă loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale anulate.