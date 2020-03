A murit Ștefania, tânăra mămică din Năvodari care s-a luptat timp de un an cu o boală nemiloasă

"Cu durere în suflet vă scriem aceste cuvinte. Ștefania a pierdut lupta cu viața în urmă cu două ore. În seara aceasta va fi adusă la casa mortuară din Năvodari", a fost anunțul morții tinerei mămici din Năvodari pe pagina de Facebook 'Împreună pentru Ștefania'.

Pe 10 martie 2019, Ștefania și familia ei, un soț care a avut grijă de ea și de copii în tot acest timp, și cei doi copii, o fetiță de șapte ani și un băiat de nouă ani, au primit vestea cumplită.

"Fix în urmă cu un an i s-a spus prima oară: ai cancer. Un an de când luptă și luptă și altceva nu știe decât să reziste și să lupte. I s-a spus: mai ai de trăit două luni fără tratament, maxim patru luni cu tratament sau poate mori de la prima ședință dacă corpul nu rezistă. Și a trecut un an și încă luptă, corpul a răspuns la tratament, răspunde și sperăm să răspundă în continuare.

E singură, într-o cameră de spital, nu mai are voie să primească vizite, însă e în siguranță. Ștefania știe că Dumnezeu o iubește și nu numai, o mulțime de suflete sunt cu gândul la ea zi de zi, minut de minut", se arată pe pagina special creată pentru Ștefania, într-o postare creată la un an de când Ștefania a fost diagnosticată cu cancer pulmonar, respectiv pe 10 martie 2020.

Drama prin care a trecut Ștefania și familia ei a emoționat mii de oameni care au încercat să o ajute pe tânăra mămică din Năvodari să treacă peste această boală nemiloasă.

Oamenii au donat, iar astfel Ștefania a ajuns la o clinică din Istanbul, acolo unde a primit tratament și acolo unde a început să se simtă mai bine. Din nefericire însă, boala a recidivat și a făcut metastaze hepatice, osoase și cerebrale.

Ulterior, tânăra mămică a fost internată într-un spital privat din Constanța, aproape de casă, și a continuat tratamentul, însă astăzi, la un an și două săptămâni de când a fost diagnosticată, Ștefania s-a stins din viață.