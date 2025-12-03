Acuzat că ar fi avut o relaţie nepotrivită cu o elevă minoră, un profesor din Timiş şi-a dat demisia. Poliţia anchetează cazul

2 minute de citit Publicat la 23:27 03 Dec 2025 Modificat la 23:27 03 Dec 2025

Acuzat că ar fi avut o relaţie nepotrivită cu o elevă minoră, un profesor din Timiş şi-a dat demisia. Foto: Getty Images

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a transmis, miercuri, că a demarat o anchetă după ce a primit informaţii privind o posibilă relație inadecvată între o elevă minoră și un cadru didactic dintr-o unitate de învățământ din municipiul Timișoara. De asemenea, instituția aminteşte că a întocmit și a transmis organelor de urmărire penală o declarație scrisă privind aspectele sesizate.

"În data de 28 noiembrie 2025, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a fost informat, în cadrul unei discuții desfășurate la sediul instituției, despre existența unor indicii serioase privind o posibilă relație inadecvată între o elevă minoră și un cadru didactic dintr-o unitate de învățământ din municipiul Timișoara.

Potrivit informațiilor primite, situația ar fi fost semnalată conducerii școlii de către personalul de specialitate, respectiv consilierul școlar, fiind relatate aspecte care impuneau sesizarea de îndată a autorităților competente", a comunicat ISJ Timiş, care a punctat şi ce demersuri a făcut:

"Având în vedere gravitatea celor comunicate, Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Timiș a procedat imediat la informarea instituțiilor abilitate, realizând următoarele demersuri:

a efectuat apeluri succesive la numerele de urgență 119 (linie națională destinată raportării situațiilor de risc privind minorii) și 112 (numărul unic de urgență), furnizând toate datele disponibile la acel moment;

a sesizat Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

a sesizat Ministerul Educației și Cercetării;

a contactat consilierul școlar informat inițial de elevă, pentru clarificări suplimentare.

Totodată, Inspectorul Școlar General a întocmit și a transmis organelor de urmărire penală o declarație scrisă privind aspectele sesizate. Din informațiile comunicate instituției noastre, autoritățile competente au inițiat de îndată procedurile legale, minora fiind audiată în condiții de protecție, conform legislației aplicabile situațiilor de vulnerabilitate.

De asemenea, unitatea de învățământ a informat Inspectoratul Școlar Județean Timiș că persoana acuzată și-a înaintat demisia, cu aplicare imediată.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a cooperat și continuă să coopereze cu organele de urmărire penală și cu serviciile sociale specializate, pentru clarificarea situației și pentru luarea tuturor măsurilor legale necesare protejării interesului superior al copilului.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș tratează cu maximă seriozitate orice informație privind posibile fapte de natură penală sau comportamente care contravin normelor de conduită în mediul educațional și acționează cu celeritate și responsabilitate în toate situațiile care ridică suspiciuni privind integritatea ori bunăstarea minorilor.

În astfel de circumstanțe, instituția noastră intervine de îndată prin aplicarea procedurilor legale, informarea promptă a autorităților competente, monitorizarea atentă a situației la nivelul unității de învățământ și asigurarea accesului elevilor afectați la sprijin specializat".

Poziţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

De asemenea, DGASPC informează că inspectorii din "Serviciul de Prevenție şi Intervenție în Regim de Urgenţă au însoțit copilul la expertiza medico-legală".

"Am fost sesizați in data de 28 noiembrie de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș și imediat au fost anunțate si organele de ancheta din cadrul IPJ.

Colegii din cadrul Serviciului de Prevenție şi Intervenție în Regim de Urgenţă au însoțit copilul la expertiza medico-legală. În prezent se derulează evaluare psihologică a fetei și evaluarea socială a familiei, urmând ca fata să fie inclusă într-un program de consiliere psihologică în cadrul DGASPC Timiș".