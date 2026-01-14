Blocul din Zalău unde a explodat butelia avea gazul oprit de o lună „pentru siguranța locatarilor”: Afară erau -10 grade Celsius

Blocul din Zalău unde a explodat o butelie avea gazele oprite de o lună, în plină iarnă. Sursa foto: ISU Sălaj

Explozia produsă marţi seara într-un apartament dintr-un bloc din Zalău a fost cauzată de o acumulare de gaze de la o butelie, folosită de proprietarul imobilului, după ce alimentarea cu gaz de la reţea a blocului a fost oprită pe 8 decembrie, pentru că existau scurgeri la instalaţia interioară. Delgaz spune că era răspunderea locatarilor să repare defecțiunile constatate, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar oamenii îndurau gerul de peste o lună, cu temperaturi și de -18 grade, în plină iarnă.

„În data de 8 decembrie 2025, dispeceratul de urgenţă al Delgaz Grid a fost anunţat în legătură cu posibile scăpări de gaz pe Aleea Astrei, la imobilul G160, din municipiul Zalău. În urma verificărilor efectuate de către echipa de intervenţii a companiei s-au constatat scăpări de gaz la instalaţia comună şi pentru siguranţa locatarilor a fost sistată alimentarea.

Înţelegem şi regretăm disconfortul generat de sistarea alimentării cu gaz dar această măsură este obligatorie şi necesară pentru a preveni producerea unui eveniment cu urmări nedorite, siguranţa consumatorilor fiind prioritară", a precizat, miercuri, pentru Agerpres, reprezentanţii Delgaz Grid SA.

Locatarii blocului stăteau de o lună fără căldură. Delgaz: „Le revine responsabilitatea remedierii defecţiunii”

Conform sursei citate, locatarii blocului au fost informaţi că le revine responsabilitatea remedierii defecţiunii prin intermediul unei firme autorizate de către ANRE, astfel încât, ulterior, Delgaz Grid să poată relua alimentarea cu gaze naturale în condiţii de siguranţă.

Reprezentanţii ISU Sălaj au declarat, miercuri, pentru Agerpres, că explozia a fost provocată de scăpări de gaze combustibile. Aceste gaze au provenit de la butelia unui bărbat ce locuia în imobil.

Suflul exploziei a distrus uşa apartamentului şi mai multe geamuri, iar incendiul produs în urma deflagraţiei a produs un fum dens.

Un total de 10 persoane au avut de suferit de pe urma exploziei şi incendiului ce a avut loc, marţi, la apartamentul unui bloc din Zalău, două persoane fiind transportate la spital, una cu arsuri şi alta cu intoxicaţie cu fum.

Vremea a fost geroasă marți în Zalău, ca și în restul țării, cu minime pe până la -10 grade și maxime de -13 grade Celsius.