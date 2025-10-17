Bucureștenii pot ajuta victimele exploziei din Rahova cu haine, mâncare și alte produse. Lista centrelor unde le pot duce

Publicat la 14:44 17 Oct 2025 Modificat la 14:44 17 Oct 2025

Explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, care a lăsat sute de oameni fără locuință. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea/ GMN

După explozia devastatoare dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, care a lăsat sute de oameni fără locuință, Primăria Municipiului București (PMB) lansează un apel către toți bucureștenii care pot ajuta cu haine, pături, mâncare sau jucării.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a deschis mai multe centre de donații, disponibile în acest weekend, sâmbătă și duminică, între orele 08:00 și 20:00.

Centrele de colectare sunt:

Centrul Bebe de București – Str. Regina Elisabeta nr. 75, Sector 5

Depozitul de Economie Circulară Socială – Romexpo (Pavilion G7, la a doua alee la dreapta după stația de pompieri, Bd. Expoziției nr. 2, Sector 1)

Sediul DGASMB – Str. Constantin Mille nr. 10, Sector 1 (deschis NON-STOP)

Ce se poate dona:

Haine de sezon în stare bună, pentru adulți și copii (pulovere, geci, pantaloni, încălțăminte, haine de interior)

Lenjerie, pături, prosoape și produse de igienă personală

Alimente neperisabile, precum conserve, paste, orez, biscuiți, lapte praf și alte produse pentru copii

Jucării și materiale educative, pentru a aduce un strop de normalitate în viața celor mici afectați

„Fiecare contribuție contează și poate aduce alinare celor care trec prin momente extrem de dificile”, transmite PMB.

Primăria Capitalei mulțumește tuturor celor care aleg să se implice și să fie solidari cu vecinii lor aflați în suferință.