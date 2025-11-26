Caz șocant la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei. Tatăl a găsit-o plină de răni și a sunat la 112

O fetiță de 10 ani, din Timișoara, este în stare gravă după ce ar fi fost înjunghiată de mama ei. Foto: Hepta

O fetiță de 10 ani, din Timișoara, este în stare gravă după ce ar fi fost înjunghiată de mama ei. Cel care a găsit-o rănită este tatăl, care a sunat la 112. Poliția a deschis un dosar penal.

Atenție! Informații care vă pot afecta emoțional!

Fetița a ajuns în stare gravă în noaptea de marți spre miercuri, la Spitalul de Copii "Louis Țurcanu" din Timișoara.

Cu puțin timp înainte de miezul nopții, tatăl minorei a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

Un echipaj medical a ajuns la fața locului și a preluat fetița, transportând-o de urgență la spital.

Fetița are mai multe răni prin înjunghiere și e internată la terapie intensivă. Una în lovituri i-ar fi perforat plămânul. Medicii spun că e stabilă și cooperantă.

Din primele informații, principalul suspect în agresarea fetiței este chiar mama acesteia. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Mama a fost dusă la audieri, iar cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.