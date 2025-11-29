Cerbii lopătari revin în pădurile României, după aproape 100 de ani. Cât a costat fiecare exemplar cumpărat

1 minut de citit Publicat la 13:36 29 Noi 2025 Modificat la 13:36 29 Noi 2025

După aproape un secol, cerbii lopătari revin în pădurile României. În județul Iaşi, pe fondul de vânătoare Aroneanu, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi a eliberat aproximativ 50 de exemplare. Au fost cumpăraţi 35 de cerbi din două surse. Fiecare exemplar a costat între 600 - 800 euro, iar finanțarea a fost asigurată de pasionaţii de vânătoare.

"Cerbii lopătari fac parte din fauna tradiţională a României. Ei se aclimatizează foarte uşor şi rămân într-o formă de grup în zonele în care au fost eliberaţi din țarcuri", a spus Gabriel Surdu, preşedinte AJVPS.

"Această specie a fost reintrodusă pe fondurile din sudul ţării, în județele Dolj, Olt, Argeș şi în Suceava", a afirmat şi Dan Popovici, biolog.

Doi cerbi de 24.000 de euro, împuşcaţi în România

Cerbii sunt des ţinte ale braconajului. Doi cerbi de 12.000 de euro fiecare au fost împușcați și eviscerați, în luna iunie, pe un fond de vânătoare care aparține de Universitatea de Științele Vieții din Timișoara.

Ulterior, polițiștii au făcut percheziții în două localități din județul Timiş cu scopul de a destructura o rețea specializată în braconaj cinegetic. În urma descinderilor, forțele de ordine au găsit trei arme de foc deținute ilegal și peste 1.500 de alice. Autoritățile bănuiesc că infractorii au profitat de absența unui control strict și de accesul facil la arme provenite din afara țării, în contextul frontierelor deschise.