Ciprian Ciucu pleacă în vacanță: Primarul Capitalei a anunțat cine rămâne în locul lui și îi preia atribuțiile cât va fi în concediu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Ciprian Ciucu via Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost întrebat miercuri, la Antena 3 CNN, cine îi va prelua atribuțiile la Primăria Municipiului București, în condițiile în care peste două zile va pleca în concediu.

Edilul a afirmat că plecarea sa în vacanță este una firească, având în vedere programul încărcat pe care îl are, și a precizat că va lipsi doar o săptămână lucrătoare.

„Vă dați seama că este normal să mă duc și eu în concediu, că muncesc de dimineața până seara. Am nevoie și eu, ca oricine altcineva, de un concediu”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul general a explicat că va pleca în weekend și că absența sa va fi limitată la o săptămână lucrătoare.

„E ceva normal. Nu voi lipsi decât o săptămână. O săptămână lucrătoare, pentru că voi pleca în weekend”, a spus acesta.

Întrebat cine va conduce Primăria Capitalei în perioada în care va fi în concediu, Ciucu a răspuns că atribuțiile sale vor fi preluate, conform legii, de viceprimarul 1.

„Evident, așa cum spune legea, viceprimarul unu, domnul Bujduveanu (n.r. Stelian), preia atribuțiile primarului general”, a precizat edilul.

Judecătorii îl lasă pe Ciprian Ciucu să plece în concediu în Portugalia. Primarul Bucureştiului se află sub control judiciar

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a primit permisiunea Instanţei să meargă în concediu în Portugalia, în perioada 3-12 iulie.

„I s-a încuviințat inculpatului părăsirea temporară a teritoriului Romaniei pentru a se deplasa în Portugalia, in intervalul 03.07.2026-12.07.2026, in scopul efectuării concediului de odihna, conform pachetului de servicii turistice achiziționat la data de 10 iunie 2026", se arată în decizia magistraţilor. Edilul Capitalei se află sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA, în care este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite.

După ce Tribunalul București a respins, săptămâna trecută, contestația lui Ciprian Ciucu asupra controlului judiciar ca fiind nefondată, edilul a cerut voie să potă pleca, totuşi, în concediu în Portugalia. Instanţa i-a permis acesta lucru, iar decizia este definitivă.

"În dosarul 26603/3/2026, a fost admisă plângerea formulată de inc. C.C. împotriva Ordonanței din data de 29.06.2026 emise de D.N.A.. A fost desființată ordonanta atacată si în consecinta i s-a încuviințat inculpatului părăsirea temporară a teritoriului României pentru a se deplasa în Portugalia, în intervalul 03.07.2026-12.07.2026, în scopul efectuării concediului de odihnă, conform pachetului de servicii turistice achiziționat la data de 10 iunie 2026. Soluţia este definitivă", a comunicat Instanţa.

Ciucu, sub control judiciar 60 de zile

Tribunalul București a respins, în 24 iunie, contestația formulată de Ciucu asupra controlului judiciar ca fiind nefondată. De asemenea, a fost respinsă ca nefondată și cererea subsidiară privind modificarea obligațiilor impuse prin măsura controlului judiciar.

Astfel, primarul Capitalei rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile.

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Ancheta în acest caz a pornit de la investigarea unui alt caz de corupție de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR). Ancheta a scos la iveală mai multe fapte de corupție, care au dus la extinderea cercetărilor către Ciprian Ciucu.