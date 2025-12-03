Constanța rămâne fără apă caldă și căldură: Locuitorii racordaţi la sistemul de termoficare vor avea caloriferele reci, de la noapte

<1 minut de citit Publicat la 14:12 03 Dec 2025 Modificat la 14:12 03 Dec 2025

Calorifer electric. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Locuitorii municipiului Constanţa racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor rămâne fără apă caldă și căldură începând din această noapte, de la ora 00:00, din cauza unei avarii majore la instalaţia de producere a energiei termice din CET Palas, a anunțat Termocentrale Constanța.

Potrivit companiei, pentru remedierea avariei este necesară oprirea furnizării agentului termic către principalul client, Termoficare Constanţa, precum şi către toţi consumatorii conectaţi la reţeaua orașului.

Lucrările nu pot fi efectuate decât prin oprirea totală a instalaţiilor de producere.

După remedierea problemei tehnice, vor urma procedurile de umplere a instalaţiilor din centrală și apoi încărcarea magistralelor de transport.

Când se dă din nou drumul la căldură și apă caldă în Constanța

Reluarea furnizării căldurii și apei calde este estimată pentru vineri dimineaţă, în mod etapizat.

Termocentrale Constanţa precizează că operatorul Termoficare Constanța a fost informat cu privire la programul de oprire și dă asigurări că echipele intervin în ritm susținut pentru a repune în funcțiune instalațiile cât mai rapid.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela Dispeceratul Termocentrale Constanţa, disponibil non-stop, la numărul 0241 585 300.