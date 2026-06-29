Copiii au găsit antidotul pentru caniculă: Pompierii i-au stropit cu furtunul, iar ei s-au jucat râzând sub „ploaia de vară”, la Oradea

Pompierii din Oradea i-au stropit cu apă pe copii, în două parcuri din oraș, pe cod roșu de caniculă, 28 iunie 2026. Sursa foto: ISU Bihor

În timp ce adulții urmăresc cu îngrijorare prognozele meteo și avertizările de caniculă, pentru copii temperaturile de afară au însemnat un singur lucru: încă o ocazie perfectă de joacă. La Oradea, râsetele și țipetele de bucurie au acoperit zgomotul verii, în weekend, după ce pompierii au pornit furtunurile și au transformat două parcuri în adevărate „oaze de răcoare”.

Scene pline de energie au fost surprinse duminică în Orășelul Copiilor și în Parcul Magnoliei din Oradea, unde zeci de copii au alergat prin perdelele de apă create de pompierii militari bihoreni pentru a-i ajuta să suporte temperaturile sufocante.

În imagini se aud doar râsete, țipete de încântare și pași grăbiți prin apă – poate cel mai autentic sunet al copilăriei într-o zi de vară. În timp ce cei mici se întrec să prindă jeturile de apă, un pompier îi stropește cu furtunul autospecialei, iar fiecare nouă rafală este întâmpinată cu și mai multă bucurie.

Gestul face parte dintr-o inițiativă a ISU Bihor, care a amenajat duminică „oaze de răcoare” în cele două parcuri din Oradea, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Salvatorii au folosit o autospecială de intervenție pentru a crea perdele de apă care să le ofere copiilor răcoare și confort în timpul jocului.

„Prin acest gest simplu, dar binevenit, pompierii bihoreni au fost alături de comunitate, contribuind la protejarea celor mici de efectele temperaturilor extreme și vegheând ca bucuria vacanței să fie însoțită de siguranță”, au transmis reprezentanții ISU Bihor.

Momentul vine în contextul în care România traversează unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din ultimii ani. Meteorologii au emis avertizări succesive de temperaturi extreme, iar în multe zone au fost înregistrate recorduri pentru sfârșitul lunii iunie. În unele județe, valul de căldură a fost atât de sever încât a determinat inclusiv amânarea probei de Bacalaureat programate marți.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție specială copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile.