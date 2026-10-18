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Explozie la Medgidia. A sărit în aer un buncăr de cereale de la fabrica de amidon. Două persoane au fost rănite

Cătălina Buzoianu
<1 minut de citit Publicat la 15:09 18 Oct 2026 Modificat la 15:10 18 Oct 2026
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Explozie Medgidia 2
Cei doi răniți în explozia de la Medgidia au fost transportați la spital. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Două persoane au fost rănite, duminică, într-un incendiu declanșat după o explozie la fabrica de amidon din Medgidia. Explozia a avut loc la nivelul unui buncăr de cereale.

Cele două persoane prezintă arsuri la nivelul membrelor superioare si fetei, fiind mobilizate elicopterul și ambulanța Serviciului Județean pentru transportul acestora la spital.

"Am fost solicitaţi să intervenim la o explozie, urmată de incendiu, la fabrica de amidon din Medgidia. Incendiul a fost lichidat de angajaţi înainte de ajungerea pompierilor. 

Intervenim cu 2 maşini de stingere, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, un echipaj de prim ajutor, un echipaj CBRN, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD", au precizat reprezentanţii  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Constanţa.

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Etichete: explozie Medgidia raniti

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