Explozie la Medgidia. A sărit în aer un buncăr de cereale de la fabrica de amidon. Două persoane au fost rănite

Două persoane au fost rănite, duminică, într-un incendiu declanșat după o explozie la fabrica de amidon din Medgidia. Explozia a avut loc la nivelul unui buncăr de cereale.
Cele două persoane prezintă arsuri la nivelul membrelor superioare si fetei, fiind mobilizate elicopterul și ambulanța Serviciului Județean pentru transportul acestora la spital.
"Am fost solicitaţi să intervenim la o explozie, urmată de incendiu, la fabrica de amidon din Medgidia. Incendiul a fost lichidat de angajaţi înainte de ajungerea pompierilor.
Intervenim cu 2 maşini de stingere, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, un echipaj de prim ajutor, un echipaj CBRN, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD", au precizat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Constanţa.