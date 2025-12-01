Imagini inedite cu parada din 1 decembrie 2025 de la București: Peste 3.000 de militari români și străini au defilat la Arcul de Triumf

1 minut de citit Publicat la 13:21 01 Dec 2025 Modificat la 13:32 01 Dec 2025

Parada militară de Ziua Națională din 1 decembrie 2025. Sursa foto: Colaj Inquam Photos/ George Călin

Parada militară de Ziua Națională din 1 decembrie 2025 a reunit peste 3.000 de militari români și străini din structurile NATO, în zona Arcului de Triumf din București.

La ceremonie au fost prezenți președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președintele Senatului, Mircea Abrudean, fostul președinte Traian Băsescu, mai mulți membri ai Guvernului și reprezentanți ai forțelor armate.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit MApN, anul acesta, peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziție statică) și mai multe aeronave, au participat la Parada Militară Națională.

Lor li s-au alăturat și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Din partea Grupului de Luptă NATO din România, națiune-cadru fiind Franța, au fost prezenți la paradă 21 de militari francezi, 19 militari spanioli și 10 militari belgieni.

În ceea ce privește vehiculele Grupului, au defilt trei tancuri Leclerc, trei vehicule blindate VBCI, trei Piranha (spaniole) și un tun Caesar 155.

După încheierea ceremoniei oficiale, publicul prezent în Piața Arcul de Triumf a putut vizita standuri expoziționale cu tehnică militară, care au fost amplasate în zonă până la ora 14:30.

La 1 Decembrie 2025 s-au împlinit 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.

În 1990, la 27 iulie, Parlamentul a hotărât ca ziua de 1 Decembrie să devină Ziua Națională a României.