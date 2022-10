Mii de români au plătit impozite de patru ori mai mari din cauza primăriei | "Ce e mâncat de lup, mâncat rămâne; ce dai la stat, nu mai vezi înapoi"

Impozite și de patru ori mai mari după ce primăria a schimbat, prin hotărâre de consiliu local, încadrarea unor terenuri.

Mii de orădeni au plătit impozite majorate pentru grădini deţinute în zona centrală a orașului, după ce, pe baza unei hotărâri de consiliu local, începând cu anul 2021, toate terenurile au fost considerate "curți construcții". Ceea ce înseamnă impozite de peste patru ori mai mari!

Municipalitatea a luat aceasta hotărâre după ce în ultimii ani suprafața agricolă a orașului a crescut în evidențele locale, în timp ce suprafață construită, a scăzut. Pentru 1000 de mp teren agricol, impozitul este de 18 lei, dar pentru terenul cu construcții impozitul este de 1.000 de lei, în zona centrală și ultracentrală a orașului.

După ce s-a dat hotărârea Consiliului local, oamenii au avut un termen de 4 luni în care să își verifice situația, dar doar 400 de orădeni au venit, susţine Florin Birta, primarul Oradiei.

Pentru restul de 600 de terenuri s-au aplicat impozite majorate, toate suprafețele fiind considerate astfel curți sau construcții. Mulţi dintre proprietari spun că s-au trezit cu impozite de 3-4 ori mai mari, chiar dacă pe terenuri au pomi fructiferi sau vie.

"Ce e mâncat de lup, mâncat rămâne; ce dai la stat, nu mai vezi înapoi"

"Am platit 690 lei în 2020, iar în 2021 am dar 2.100 de lei", spune proprietarul unui teren pe care are doar pomi. În 2022 nu a mai plătit impozitul, după ce și-a dat seama că ceva nu este in regulă. Acum are de gând să meargă în instanță pentru a-şi recuperta banii.

Un alt orădean ce deţine un teren de 2000 de mp cu pomi fructiferi și vie, spune că a plătit 4.000 lei impozit în fiecare din ultimii doi ani. Nu mai speră însă să îşi vadă banii înapoi.

"Ce e mâncat de lup, mâncat rămâne; ce dai la stat, nu mai vezi înapoi", spun el. Speră însă ca banii să se compenseze cumva cu taxele și impozite ce vor fi aplicate de anul viitor.

Banii vor fi restituiți de către primărie, doar celor două persoane care au deschis acţiune în instanţă şi au câștigat procesul, nu tuturor orădenilor aflați în această situație.

Vicepreședintele PSD Bihor, Florin Sîrca, a estimat că sunt peste 10.000 de orădeni ajunşi în această situaţie abuzivă.

Consilierul local Liviu Sabău spune că va propune o HCL care să îi ajute pe oameni să își primească banii înapoi, colectiv. Acesta cere totodată şi demisia directorului economic din Primărie.

Angajaţii primăriei, gata să iasă pe teren pentru reevaluarea situaţiei

Angajați din primăria Oradea vor lua la pas zilele următoare străzile centrale din oraș pentru a verifica situația directă în teren, dacă oamenii au în curte doar tuia și gazon, sau dacă pe terenuri au cel puțin 25 de pomi fructiferi, grădini cu zarzavaturi sau vie.

În funcție de ce vor constata, localnicii vor fi impozitaţi. Pentru că, bineînțeles, nu e totuna dacă se plăteşte impozit de 18 lei sau 1.000 de lei, pentru 1000 de metri pătrați de teren.

Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla cu impozitele plătite deja, dacă consilierii vor aproba o modalitate ca orădenii îndreptățiți sa își primească banii înapoi.