Urgia naturii a făcut prăpăd în nordul ţării: "Am crezut că mor!"

Acoperișuri rupte, culturi distruse și zeci de copaci puși la pământ. O vijelie de numai câteva zeci de minute a făcut prăpăd în mai multe localități din județul Botoșani.

Cea mai afectată a fost localitatea Bozieni Săveni, acolo unde o furtună extrem de puternică, cu rafale de 120 de km pe oră, a distrus mai multe case.

„A pornit dintr-o dată. Trei minute nu a durat prea mult. Eram afară, abia am reușit să mă adăpostesc. Am zis că mă ia vântul. Am crezut că mor. Am băgat copiii în casă şi a început cu gheață puternică, cu vânt, a fost o rafală de vânt timp de trei minute", spune un localnic a cărui casă şi gospodărie au fost complet distruse.

Un preot care are locuința în Bozieni a fost surprins chiar în curtea de furtună, însă a reușit să se adăpostească şi el şi familia. A durat doar câteva minute povestesc localnicii, însă urgia naturii a distrus tot ce a prins în cale.

Localnicii spun că de când sunt ei nu am văzut așa ceva în zonă şi dacă dura mai mult ar fi putut să fie şi mai rău.

Mai mult, vântul puternic a dărâmat pereții caselor recent construite şi a pus la pământ şi mai mulţi stâlpi de electricitate lăsându-i pe localnici şi fără lumină.

Sudul ţării fierbe. Ne mai așteaptă încă trei zile de foc

Sudul țării este încă este sub semnul temperaturilor extreme. La această oră avem în vigoare cu cod galben de caniculă care vizează 10 județe și Capitala, dar și un cod galben de furtuni valabil pentru 17 județe din Moldova, nordul Munteniei și al Dobrogei, dar și din Transilvania și din zona de munte.

